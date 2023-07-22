سياسة
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أرسلت ثلاث طائرات.. اليونان تشكر تركيا على دعمها في إخماد حرائق الغابات
أعربت الخارجية اليونانية عن شكرها لتركيا على إرسالها 3 طائرات وطواقمها المكونة من 9 أفراد، للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المستمرة، إذ تشهد اليونان اندلاع حرائق غابات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد.
أرسلت ثلاث طائرات.. اليونان تشكر تركيا على دعمها في إخماد حرائق الغابات
اليونان.. إجلاء السكان إثر حريق غابات واسع قرب أثينا / صورة: AA
22 يوليو 2023

أعربت الخارجية اليونانية عن شكرها لتركيا على إرسالها 3 طائرات لمساعدة أثينا في إخماد حرائق الغابات المستمرة.

وقالت الخارجية اليونانية في بيانٍ السبت: "شكراً لتركيا على دعمها ومساعدتها اليونان" في مكافحة حرائق الغابات.

من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة: "نود أن نعرب عن امتناننا لتركيا لإرسالها طائرتَي إطفاء ومروحية لمساعدتنا في مكافحة حرائق الغابات. شكراً تركيا".

يشار إلى أن تركيا وبتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان أرسلت طائرتَين برمائيتين ومروحية إلى اليونان لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات المستمرة.

وصباح السبت، وصلت الطائرات الثلاثة وطواقمها المكونة من 9 أفراد، إلى مطار أثينا الدولي "الفثيريوس فينيزيلوس" للمشاركة في إخماد الحرائق.

ومنذ الاثنين تشهد اليونان اندلاع حرائق غابات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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