يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عدداً متزايداً من التحديات والمشكلات القانونية، إذ ينظر المدعون العامون الفيدراليون في عدد من الاتهامات التي وصفت بـ"التاريخية".

وتمتد القضايا المرفوعة ضد ترمب في سلسلة كاملة، بين إخفاء أموال منحت لنجمة أفلام إباحية من أجل شراء صمتها بشأن علاقتها بترمب، إلى مزاعم أكثر خطورة تتعلق بحيازة وثائق حكومية سرية بشكل غير قانوني بعد تركه منصبه، ومحاولة التأثير على نتائج انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني.

وحددت القاضية أيلين كانون تاريخ المحاكمة في قضية الوثائق السرية في 20 مايو/أيار المقبل في خضم الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان ترمب يرغب أن تجري المحاكمة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما أراد الادعاء أن تتم المحاكمة هذا العام.

ونستعرض في الإطار التالي جميع العقبات القانونية التي تعترض طريق ترمب الذي يطمح إلى العودة للبيت الأبيض.

لوائح اتهام متزايدة

واجه ترمب لوائح اتهام في قضيتين، المدفوعات التي منحت للممثلة ستورمي دانيلز من أجل شراء صمتها.

وقال مدعون بولاية نيويورك إن هذه المدفوعات أُخفيت بتصنيفها رسوماً للخدمات القانونية التي يقدمها محامي ترمب السابق مايكل كوهين.

أما اللائحة الثانية فترتبط بالقضية التي رفعتها وزارة العدل ضد ترمب، بتهمة سوء التعامل مع الوثائق السرية.

ونفى ترمب، الذي يظل المرشح الجمهوري الأبرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 2024، ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين، مؤكداً أنهما جزء من حملة سياسية منظمة ضده، وهي التصريحات التي رفضها المدعون بشدة.

والأسبوع الماضي، طلب محامو ترمب في قضية الوثائق السرية، تأجيل الإجراءات إلى ما بعد انتخابات 2024، وهو تأجيل طويل من تاريخ البدء في النظر بالقضية في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبشكل عام، اتخذت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، آيلين كانون، القرار النهائي بتحديد مايو/أيار المقبل للمحاكمة.

ومن المقرر أن تجرى المحاكمة بشأن مدفوعات الأموال من أجل شراء الصمت في مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع ذروة وقت الانتخابات الرئاسية.

وقد تصدر لائحة اتهام ثالثة في المستقبل القريب، إذ من المتوقع أن يعلن المدعون العامون في ولاية جورجيا قراراً بشأن توجيه اتهامات ضد الرئيس السابق من عدمه، في مسألة تتعلق بمحاولة ترمب إبطال نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.

وأشار ممثلو الادعاء إلى إمكانية إصدار القرار في أغسطس/آب المقبل.

وشكك ترمب أكثر من مرة بنتائج ولاية جورجيا، الأمر الذي دفع بالولاية إلى إجراء فرز يدوي للأصوات.

ويجري المستشار الخاص جاك سميث (الرجل الذي قاد التحقيق في الوثائق السرية) تحقيقات فيدرالية منفصلة في جهود ترمب لإلغاء انتخابات 2020، بالإضافة إلى دوره في أحداث الشغب الذي شهدها مجلس الشيوخ الأمريكي "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

واقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، واجتازوا الحواجز وهاجموا قاعات المجلس مما دفع المشرعون إلى الهرب والاحتماء.

وقُبض على أكثر من 1069 شخصاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على خلفية الممارسات التي وقعت في ذلك اليوم.

وبعيداً عن حزمة القضايا الجنائية التي ارتكبها ترمب، يواجه الرئيس السابق دعوى قضائية في ولاية نيويورك رفعها المدعي العام ليتيسيا جيمس، بشأن محاولات تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين القروض، مع خفض قيمتها في الوقت نفسه عند إبلاغ سلطات الضرائب.