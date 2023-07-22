أبدت الأمم المتحدة الجمعة خشيتها من تصعيد خطر في البحر الأسود بعد إعلان روسيا إجراء تدريبات عسكرية شملت إطلاق صواريخ على خلفية توتر متزايد مع كييف وحلفائها إثر تأكيد موسكو انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وواصل النزاع حصد أرواح مدنيين، مع إعلان السلطات الأوكرانية الجمعة مقتل ستة أشخاص جراء قصف روسي في أنحاء مختلفة من البلاد.

وشهد هذا الأسبوع زيادة في التوتر والقلق على الأمن الغذائي بعد إعلان روسيا الاثنين انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أُبرمت العام الماضي.

وتلا ذلك إعلان موسكو أنها ستتعامل مع السفن المتجهة الى أوكرانيا بوصفها ناقلات "عسكرية محتملة"، وردّ كييف بالإعلان أنها ستتعامل مع تلك المتجهة إلى موانٍ روسية أو أوكرانية تحتلها روسيا، بصفتها "سفناً عسكرية" محتملة.

وشكّلت المسألة مدار بحث في مجلس الأمن الدولي، حيث قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو الجمعة إن "التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة".

وأكدت أن "خطر اتساع النزاع ردّاً على حادثة عسكرية في البحر الأسود، متعمداً كان أو عرضياً، يجب تفاديه بأي ثمن لأنه قد يؤدي الى تبعات كارثية علينا جميعاً".

وأتى ذلك بعد إجراء القوات الروسية تدريبات عسكرية في البحر الأسود شملت إطلاق صواريخ باتجاه أهداف بحرية.

وقالت وزارة الدفاع إن سفناً أطلقت صواريخ كروز "على زورق حدد هدفاً في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود"، مؤكدة أن "السفينة الهدف دُمِّرت إثر الضربة الصاروخية".

ضربات جديدة قرب أوديسا

وفي أعقاب إعلانها إنهاء العمل بالاتفاقية، شنّت القوات الروسية ضربات ليلية على مناطق ساحلية في جنوب أوكرانيا تضم منشآت كانت تستخدم في تصدير الحبوب.

وتتهم كييف موسكو باستهداف المنشآت الزراعية والمواني بشكل متعمد لإعاقة استئناف عمليات تصدير هذه المنتجات.

واستهدف صواريخ روسية من طراز "كاليبر" ليل الخميس-الجمعة، منطقة أوديسا لليلة الرابعة توالياً، وفق ما أكد الحاكم المحلي أوليغ كيبر.

وأوضح أن القصف أصاب "إهراءات القمح لشركة زراعية من المنطقة. العدو دمّر 100 طن من البازلاء و20 طناً من الشعير"، متحدثاً عن إصابة شخصين.

وكان مرفآ ميكولاييف وأوديسا الأوكرانيان على البحر الأسود تعرّضا ليل الأربعاء-الخميس لضربات روسية نفّذتها مسيّرات وصواريخ، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح، حسب مسؤولين.

ودانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الجمعة "بشدة" الضربات الروسية التي نفذت "في وقت مبكر من صباح الخميس" على وسط مدينة أوديسا المصنّف ضمن التراث العالمي منذ مطلع العام.

ودقت الأمم المتحدة التي أبرمت اتفاقية الحبوب بإشرافها وتركيا، ناقوس الخطر من ارتفاع أسعار هذه المواد عالمياً.

وحذّرت دي كارلو من أن "إنهاء روسيا مشاركتها في مبادرة البحر الأسود (لتصدير الحبوب)، بالإضافة إلى قصف مواني رئيسية، سيفاقم الوضع"، مشددة على أن المنظمة الدولية ستواصل جهودها من أجل السماح ببلوغ الحبوب الأوكرانية والروسية الأسواق العالمية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين "نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيؤخذ في الاعتبار"، مشدداً على أن الدول المحتاجة "ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها أو من خلال قمة روسيا-إفريقيا" أواخر يوليو/تموز في سانت بطرسبورغ.

وأكدت روسيا استعدادها للعودة الى الاتفاقية المبرمة في يوليو/تموز 2022، في حال تلبية طلباتها "بكاملها" والسماح بتصدير منتجاتها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أنه يريد إقناع نظيره الروسي باستئناف العمل بالاتفاقية. وقال "أعتقد أننا نستطيع ضمان استئناف العمل إذا تحدّثنا بالتفصيل مع بوتين"، حسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة إنه أجرى محادثة هاتفية مع أردوغان "لتنسيق الجهود لاستئناف العمليات" بموجب اتفاقية الحبوب.

قتال "حتى النهاية"

على الأرض، تواصل أوكرانيا منذ مطلع يونيو/حزيران هجومها المضاد لاستعادة مناطق في شرق البلاد وجنوبها. لكن مسؤوليها أقروا بأنه يمضي بوتيرة أبطأ مما كانوا يأملون رغم الدعم الغربي بالعتاد.

ووافق البرلمان البلغاري الجمعة على إرسال نحو 100مدرّعة الى أوكرانيا في سابقة للدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي أحجمت سابقاً عن مساعدة كييف مباشرة بسبب علاقاتها التاريخية القوية مع موسكو.

ورأى بوتين الجمعة أن الدعم العسكري لأوكرانيا لم يعكس نتائج ميدانية.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي "واضح حالياً أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم التي أثارت سلطات كييف الضجيج بشأنه خلال الأشهر الماضية".