قوبلت حادثة مقتل موظف أممي بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن بإدانات محلية ودولية واسعة.

وظهر السبت أعلنت الشرطة اليمنية القبض على منفذي جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي الأردني مؤيد حميدي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت شرطة محافظة تعز في بيان مقتضب على حسابها بفيسبوك، إن "الأجهزة الأمنية في تعز ضبطت المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة (تعز)".

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، "مقتل أحد موظفيه برصاص مسلحين مجهولين في مدينة التربة بمحافظة تعز".

وقبلها بساعات، قال مصدر أمني يمني في تعز، إن "مسلحاً على متن دراجة نارية أطلق النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي في أثناء خروجه من أحد المطاعم بمدينة التربة جنوب تعز، ما أدى إلى مقتله".

إدانات دولية

وتعليقاً على الحادثة، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان مقتضب الجمعة، "مقتل الموظف المتفاني في ‎برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي"، وأضاف: "نشاطر مجتمع العمل الإنساني في ‎اليمن الحزن والأسى لهذه الخسارة الأليمة".

بدوره، قال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان: "تدين الولايات المتحدة مقتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في ‎اليمن".

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، "ندين بشدة حادثة القتل الوحشي لعضو فريقنا في اليمن مؤيد حميدي".

وشددت عبر تغريدة على أنه "يجب محاسبة المسؤولين على الحادثة.. لا ينبغي أن يكون عمال الإغاثة هدفا أبداً".

من جانبه أدان الاتحاد الأوروبي، الحادثة معتبراً أن "أمن الموظفين الإنسانيين الذين يساعدون ملايين ‎اليمنيين أمر بالغ الأهمية".

ودعا الاتحاد في بيان مقتضب على تويتر إلى "سرعة محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال ممثل مكتب برنامج الغذاء العالمي بتعز (مؤيد حميدي)".

في السياق ذاته، أدانت فرنسا عملية الاغتيال، معربة عن "تعازيها لأسرة وأقارب الفقيد وكذلك برنامج الأغذية العالمي في اليمن".

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في بيان: "من غير المقبول مهاجمة العاملين في المجال الإنساني هناك لدعم السكان".

إدانات محلية

محلياً، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، "عملية الاغتيال الجبانة التي طالت مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، الذي كان يؤدي واجبه الإنساني في المحافظة التي تعاني من آثار حصار الحوثيين".

وشددت الوزارة في بيان، على أنها "لن تدّخر أي مجهود لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، لإنفاذ العدالة وإلقاء القبض على العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة الشنيعة".

من جانبه، أدان الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام "حادثة الاغتيال"، في تصريح أوردته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة مساء الجمعة.

وقال إن "الانفلات الأمني" يعم جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وأن ذلك يترافق مع "تردّي الوضع الاقتصادي وانهيار للعملة"، وفق تعبيره.

بدوره، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة، في بيان مساء الجمعة، الحادثة التي وصفها بـ"العملية الإرهابية الجبانة".

واعتبر المجلس المسيطر على عدة محافظات يمنية، أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تنطلق إلا من فكر إرهابي متطرف".

من جهتها، أدانت فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، في بيان مشترك مساء الجمعة، حادثة مقتل الموظف الأممي.

وشددت الأحزاب على أن "الرصاصات التي استهدفت الراحل استهدفت قلب تعز المحاصرة ومظلوميتها الكبيرة جراء الحرب والحصار (من الحوثيين)، تزامناً مع اختيار المحافظة نموذجاً لتطبيق مشروع الانتقال للمشاريع المستدامة من قبل المنظمات الدولية".

وأبرز هذه الأحزاب: المؤتمر الشعبي العام (ليبرالي)، التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي)، الحزب الاشتراكي (يساري)، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي)، واتحاد الرشاد اليمني (سلفي).

وفي السياق، قال رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني، إن حميدي "قُتل على يد عصابة مجرمة طعنت السلام والأمن والاستقرار في تعز باعتدائها الآثم على رجل كان يحمل الدعم الإنساني والأخوي الصادق لأبناء الشعب اليمني".

وأضاف باتصال هاتفي أجراه مساء الجمعة، مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، أن الراحل "كان نموذجاً للمواطن الأردني المتميز، وعنواناً للدور الأردني في مؤازرة اليمن"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على محافظة تعز، وتتهم منظمات حقوقية إنسانية جماعة الحوثي بفرض حصار على مركز المحافظة (يحمل الاسم نفسه) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

ويشهد اليمن منذ 9 أعوام حرباً بين القوات الحكومية ويدعمهم التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ما خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد بالاقتصاد.