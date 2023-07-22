أعلنت نقابة أطباء السودان السبت مقتل 4 مدنيين وإصابة عدد آخر إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان.

وذكرت النقابة (غير حكومية) في بيان، "بدأت في فجر يوم الجمعة، 21 يوليو/تموز الجاري اشتباكات مسلحة وقصف مدفعي متبادل بين طرفي النزاع المسلح" بمدينة الأبيض.

وأضافت: "سقطت قذيفة في ساحة المستشفى الأبيض التعليمي بالقرب من مركز غسيل الكلى، وقذائف بمحيط مستشفى الضمان ومستشفى النساء والتوليد والمستشفى الكويتي، سقط إثرها 4 مدنيين حتى الآن، فيما أصيب عدد آخر (لم تحدده)".

وتشهد مدينة الأبيض اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وحتى الساعة 17:00 (ت.غ) لم يعقب الجيش أو "الدعم السريع" على بيان نقابة "أطباء السودان".

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع دخولها شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.