خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الأحد، لعملية جراحية "ناجحة" لزرع منظم لضربات القلب، في الوقت الذي كانت فيه المظاهرات تشتد في جميع أنحاء إسرائيل ضد خطة "التشريعات القضائية" التي يعتزم تمريرها بالكنيست.

وأعلن مستشفى شيبا الإسرائيلي أن الحالة الصحية لنتنياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونُقل نتنياهو إلى المستشفى ليلاً للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير.

وقال المستشفى في بيان إنّ رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن ياريف لافين نائب رئيس الوزراء حل محله.

الكنيست يصوت على التعديلات

وفي الوقت الذي من المقرر أن يبقى فيه نتنياهو تحت الإشراف الطبي، يعتزم الكنيست بدء عملية التصويت على "التشريعات القضائية" التي يتمسك بها نتنياهو رغم المعارضة الشديد والاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إن حالة من التوتر تشهدها القدس صباحاً، إذ من المتوقع أن تشهد المدينة احتجاجات كبيرة، خصوصاً في محيط الكنيست، وهو ما دفع السلطات إلى الاستنفار لمنع دخول المتظاهرين إلى الكنيست نفسه خلال التصويت الذي قد يستمر ثلاثة أيام.

احتجاجات مستمرة

وشهدت مدن إسرائيلية عدة، يوم السبت وفجر الأحد، مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف، ومن ضمنها مظاهرات واسعة قبالة الكنيست، احتجاجاً على إصرار حكومة نتنياهو على التصديق على قانون "الإصلاح القضائي".

وأثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة نتنياهو انقساماً حادّاً في إسرائيل، وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخها.

في يناير/كانون الثاني كشفت الحكومة النقاب عن خطة للحد من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديداً للديمقراطية، ومن المقرر أن يُجري أعضاء البرلمان تصويتاً نهائياً على بند "المعقولية" الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية، خلال الأيام المقبلة.

وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة.

وتلقى الاحتجاجات دعماً من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.

وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا وتل أبيب والقدس، حسب مقاطع نشرها المنظمون.

وفي تل أبيب، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية، وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي.

وهتف عدد كبير من المحتجين بشعارات، أبرزها "الديمقراطية أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصاناً طُبعت عليها كلمة "ديمقراطية".

ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدؤوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.

وجاء المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت أياماً عدة, وبدأت في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويعتزم هؤلاء التخييم قرب الكنيست حيث يبدأ المشرعون نقاشًا حول ما يُعرف باسم "بند المعقولية" الأحد، وهو بند أساسي في القانون المقترح.