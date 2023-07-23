يشهد إقليم نوفا سكوشا في كندا هطولاً غير مسبوق للأمطار، وصفه مسؤولون بالأكبر منذ 50 عاماً، ما أحدث سيولاً أدت إلى فقدان أربعة اشخاص، بينهم طفلان.

وتجاوز معدل هطول الأمطار حاجز 25 سنتيمتراً على بعض الأنحاء في غضون 24 ساعة فحسب، وهي نفس الكمية التي تهطل عادة في غضون ثلاثة أشهُر. وجرفت السيول الناتجة عن ذلك الطرق وأضعفت الجسور وأغرقت المباني.

وقال تيم هيوستن رئيس وزراء نوفا سكوشا المطل على المحيط الأطلسي: "لدينا وضع مخيف وجسيم"، مضيفاً أنه سيتعين الاستبدال بسبعة جسور على الأقل أو إعادة بنائها.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "الأضرار التي لحقت بالممتلكات لا يمكن تصورها"، وأشار إلى أن الإقليم سيسعى للحصول على دعم كبير من الحكومة الاتحادية.

وقد صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين في تورونتو أنه قلق للغاية بشأن السيول، ووعد بأن أوتاوا "ستساند" الإقليم.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في هاليفاكس، أكبر مدينة في نوفا سكوشا، وأربع مناطق أخرى.

وحثت بلدية هاليفاكس المواطنين على البقاء في منازلهم وعدم استخدام سياراتهم.

وقال هيوستن، نقلاً عن الشرطة، إنّ طفلين فُقِدا بعد غرق السيارة التي كانا يستقلّانها. وفي حادثة أخرى، فُقد رجل وشاب بعد أن انجرفت سيارتهما إلى المياه العميقة.

وتتوقع وزارة البيئة الكندية استمرار هطول أمطار غزيرة في الجزء الشرقي من الإقليم اليوم الأحد.