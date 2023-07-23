سياسة
4 دقيقة قراءة
السودان.. قتلى بقصف في دارفور والجيش يردّ بشأن انضمام ضباط إلى الدعم السريع
قُتل 16 شخصاً في دارفور لدى تعرُّض منازلهم للقصف في أثناء معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما سقط 4 قتلى في ولاية شمال كردفان وجُرح العشرات جرّاء سقوط قذائف على مستشفيات، فيما أعلن الجيش أنّ في أعداد ضباطه المنضمين إلى الدعم السريع تضخيماً.
السودان.. قتلى بقصف في دارفور والجيش يردّ بشأن انضمام ضباط إلى الدعم السريع
تتركّز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور بغرب البلاد. / صورة: Reuters
23 يوليو 2023

قُتل 16 شخصاً في نيالا عاصمة جنوب دارفور لدى تعرُّض منازلهم للقصف في أثناء معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب ما أفادت به هيئة محامي دارفور السبت، فيما سقط 4 قتلى في ولاية شمال كردفان وجُرح العشرات جرّاء سقوط قذائف على مستشفيات ومحيطها.

وتتركّز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

وقالت هيئة محامي دارفور، وهي هيئة مستقلّة، في بيان: "شهدت مدينة نيالا وعلى نطاق واسع سقوط دانات الجيش والدعم السريع المتبادلة بينهما وسط الأحياء السكنية بعدة مناطق، منها الوحدة وكرري".

وتابعت: "نجَم عن الإطلاق العشوائي للدانات سقوط 16 شهيداً، وذلك حسب الإحصائيات الأولية".

وفي ولاية شمال كردفان جنوب البلاد أفادت نقابة أطباء السودان في بيان السبت بأنه نتيجة للاشتباكات بين طرفي الصراع بمدينة الأبيض عاصمة الولاية، التي بدأت منذ فجر الجمعة، "سقطت قذيفة في ساحة المستشفى الأبيض التعليمي".

وأشارت النقابة إلى أن عدد الجرحى بلغ 45 حالة.

"تضخيم في الأعداد"

على صعيد آخر، أعلن الجيش السوداني مساء السبت أنّ في أعداد ضباطه المنضمين إلى قوات الدعم السريع تضخيماً.

جاء ذلك في أول تعليق بعد إعلان قوات الدعم السريع انضمام 15 ضابطاً بالجيش و527 من الرتب الأخرى إليها السبت.

وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان: "يوجد تضخيم في العدد ومبالغة كعادة الميليشيا (الدعم السريع)".

وأضاف: "هم بضعة ضباط جرى استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية (لاتفاق السلام في جوبا مع الحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020)، عدا ضابط واحد (يتبع للجيش)".

وأردف أن "28 جندياً وضابط صف جميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة".

وفي وقت سابق السبت، قالت قوات الدعم السريع إنّ "قوة كبيرة من القوات المسلحة بقوام 15 ضابطاً و527 من الرتب الأخرى بالفرقة 20 الضعين أعلنت انحيازها التام لخيار الشعب والانضمام إليها في شرق دارفور".

من جانبه، رحّب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مساء السبت "بضباط وجنود الجيش من قيادة الفرقة 20 الضعين بولاية شرق دارفور الذين انحازوا إلى الدعم السريع".

ومضى قائلاً: "لا نسعى لإلغاء القوات المسلحة أو تفكيكها أو الاستبدال بها، لكننا سنعمل يداً بيد مع الشرفاء على بناء جيش قومي واحد لا علاقة له بالسياسة، يخدم مصالح الشعب ويحمي البلاد".

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

وأسفرت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، حسب منظمة أكليد غير الحكومية، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us