قُتل 16 شخصاً في نيالا عاصمة جنوب دارفور لدى تعرُّض منازلهم للقصف في أثناء معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب ما أفادت به هيئة محامي دارفور السبت، فيما سقط 4 قتلى في ولاية شمال كردفان وجُرح العشرات جرّاء سقوط قذائف على مستشفيات ومحيطها.

وتتركّز المعارك التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

وقالت هيئة محامي دارفور، وهي هيئة مستقلّة، في بيان: "شهدت مدينة نيالا وعلى نطاق واسع سقوط دانات الجيش والدعم السريع المتبادلة بينهما وسط الأحياء السكنية بعدة مناطق، منها الوحدة وكرري".

وتابعت: "نجَم عن الإطلاق العشوائي للدانات سقوط 16 شهيداً، وذلك حسب الإحصائيات الأولية".

وفي ولاية شمال كردفان جنوب البلاد أفادت نقابة أطباء السودان في بيان السبت بأنه نتيجة للاشتباكات بين طرفي الصراع بمدينة الأبيض عاصمة الولاية، التي بدأت منذ فجر الجمعة، "سقطت قذيفة في ساحة المستشفى الأبيض التعليمي".

وأشارت النقابة إلى أن عدد الجرحى بلغ 45 حالة.

"تضخيم في الأعداد"

على صعيد آخر، أعلن الجيش السوداني مساء السبت أنّ في أعداد ضباطه المنضمين إلى قوات الدعم السريع تضخيماً.

جاء ذلك في أول تعليق بعد إعلان قوات الدعم السريع انضمام 15 ضابطاً بالجيش و527 من الرتب الأخرى إليها السبت.

وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان: "يوجد تضخيم في العدد ومبالغة كعادة الميليشيا (الدعم السريع)".

وأضاف: "هم بضعة ضباط جرى استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية (لاتفاق السلام في جوبا مع الحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020)، عدا ضابط واحد (يتبع للجيش)".

وأردف أن "28 جندياً وضابط صف جميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة".

وفي وقت سابق السبت، قالت قوات الدعم السريع إنّ "قوة كبيرة من القوات المسلحة بقوام 15 ضابطاً و527 من الرتب الأخرى بالفرقة 20 الضعين أعلنت انحيازها التام لخيار الشعب والانضمام إليها في شرق دارفور".

من جانبه، رحّب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مساء السبت "بضباط وجنود الجيش من قيادة الفرقة 20 الضعين بولاية شرق دارفور الذين انحازوا إلى الدعم السريع".

ومضى قائلاً: "لا نسعى لإلغاء القوات المسلحة أو تفكيكها أو الاستبدال بها، لكننا سنعمل يداً بيد مع الشرفاء على بناء جيش قومي واحد لا علاقة له بالسياسة، يخدم مصالح الشعب ويحمي البلاد".

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

وأسفرت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، حسب منظمة أكليد غير الحكومية، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.