سياسة
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كورتولموش: سيظل صوت تركيا عالياً في مواجهة مظاهر العداء للإسلام
انتقد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش وهاجم حوادث إحراق نسخ من المصحف الشريف في أوروبا، داعياً قادة الغرب وأوروبا لوضع حد لهذه التصرفات، ووقف تصاعد موجة الإسلاموفوبيا.
كورتولموش: سيظل صوت تركيا عالياً في مواجهة مظاهر العداء للإسلام
كورتولموش يعبّر عن أسفه للمستوى الذي وصلت إليه معاداة الإسلام ومظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم وتحديداً في أوروبا. / صورة: AA Archive
23 يوليو 2023

ندد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، السبت، بإحراق مجموعة يمينية متطرفة نسخة من المصحف في الدنمارك، داعياً الأوروبيين إلى "رفع أصواتهم في وجه هذه الهمجية".

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع استشاري ضمّ ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، عُقِد في مدينة أوردو.

وعبّر كورتولموش عن أسفه للمستوى الذي وصلت إليه معاداة الإسلام ومظاهر "الإسلاموفوبيا" في العالم وتحديداً في أوروبا.

وجدَّد أسفه لاستمرار دعوة الأوروبيين لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، في حين أنهم يتجاهلون حقوق مليارَي مسلم في احترام معتقداتهم، مضيفاً أن "مليارَي مسلم يعرفون كيفية الدفاع عن مقدساتهم ومعتقداتهم".

وأكد كورتولموش أن إهانة مقدسات الآخرين "جريمة بحق الإنسانية"، وأن من يراقب هذه الإهانات دون حراك يُعَدّ شريكاً في هذه الجريمة.

وأشار إلى أن الأوروبيين لا ينبغي لهم مراقبة ما يجري كمن يشاهد فيلماً، داعياً الشعوب الأوروبية الديمقراطية إلى الاتحاد ضد الإسلاموفوبيا، ورفع أصواتهم في مواجهة الموجة الهمجية، وطالب قادة وسياسيي أوروبا والغرب بعدم النظر إلى الإسلاموفوبيا باعتبارها قضية داخلية فقط.

وأوضح كورتولموش أن استمرار هذه الحوادث من المتوقع أن يترك أثراً سلبياً في السياسة الأوروبية، مجدداً موقف بلاده الدائم الرافض بشدة لهذه الحوادث، إذ سيظل "صوت تركيا مرتفعاً في مواجهة هذه السلوكيات المعادية للإسلام وقيم المسلمين".

ولفت المسؤول التركي إلى أن أغلب حالات إحراق المصحف جرى أمام سفارات تركيا في أوروبا، مضيفاً أن "تركيا لن تسمح بتكرار هذه الأخطاء، وأن من يخطط للقيام بذلك عليه النظر إلى تركيا ومراجعة خططه عشر مرات قبل الإتيان بأي حركة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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