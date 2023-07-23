سياسة
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انتخابات إسبانيا.. صعود متوقّع لليمين المتطرّف مع بدء عملية التصويت
بدأ الناخبون في إسبانيا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يُرجَّح أن تكون متقاربة النتائج وقد تشهد خسارة حكومة الاشتراكيين للسلطة وصعود حزب يميني متطرف. ويغضب كثيرون من دعوتهم للتصويت في ذروة الصيف الحار في فترة يُفترض أن يستمتعوا خلالها بالعطلات.
انتخابات إسبانيا.. صعود متوقّع لليمين المتطرّف مع بدء عملية التصويت
استطلاعات رأي تُظهِر أن الانتخابات ستحقق على الأرجح فوزاً للحزب الشعبي المنتمي إلى يمين الوسط. / صورة: AFP
23 يوليو 2023

بدأ الناخبون في إسبانيا، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يُرجَّح أن تكون متقاربة النتائج وقد تشهد خسارة حكومة الاشتراكيين بقيادة بيدرو سانتشيث للسلطة وصعود حزب يميني متطرف، بما يسمح له بالمشاركة في تشكيل حكومة جديدة للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وبدأ التصويت في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش)، وعندها ستُعلن استطلاعات رأي الناخبين بعد الخروج من مراكز التصويت.

ويقول الخبراء إنّ من المتوقع أن تُحسَم النتيجة النهائية بأقل من مليون صوت وأقل من عشرة مقاعد في البرلمان المؤلَّف من 350 مقعداً.

ودعا سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرَّض اليسار لهزيمة في انتخابات محلية في مايو/أيار، لكن مناورته لمباغتة خصومه قد ترتدّ بنتائج عكسية على معسكره.

وتُظهِر استطلاعات رأي أن الانتخابات ستحقق على الأرجح فوزاً للحزب الشعبي المنتمي إلى يمين الوسط، لكن لتشكيل حكومة سيحتاج إلى شراكة مع حزب فوكس اليميني المتطرف، وإذا جرى ذلك فستكون تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها حزب يميني متطرف الحكومة منذ انتهاء الحكم الاستبدادي لفرانثيسكو فرانكو في السبعينيات.

لكنّ كثيرين غاضبون من دعوتهم للتصويت في ذروة الصيف الحار في فترة يفترض أن يستمتعوا خلالها بالعطلات.

وذكرت خدمة البريد الإسبانية أمس السبت أن التصويت عبرها سجّل مستوى قياسياً، إذ بلغ 2.47 مليون صوت، بعدما اختار كثيرون الإدلاء بأصواتهم في أثناء وجودهم على الشواطئ أو الجبال.

ويوجد تحالف قائم حالياً بين حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة رئيس الوزراء وحزب بوديموس اليساري المتطرف الذي يخوض انتخابات اليوم الأحد تحت اسم تجمع سومار.

ويشغل سانتشيث منصب رئيس الوزراء منذ 2018. وشهدت هذه الفترة إدارة عديد من الأزمات بين جائحة كوفيد وتبعاتها الاقتصادية، والتداعيات السياسية للمحاولة الفاشلة لاستقلال قطالونيا في 2017.

ويعتمد تشكيل حكومة جديدة على مفاوضات معقدة قد تستغرق أسابيع أو شهوراً وقد تنتهي بانتخابات جديدة.

ويمكن أن تؤثر حالة الضبابية هذه في كفاءة مدريد التي تتولى في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهُر، فضلاً عن إنفاقها لأموال الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد-19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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