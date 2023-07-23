سياسة
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هجمات روسيّة مكثفة على أوديسا.. وبوتين: هجوم أوكرانيا المضاد "مُني بالفشل"
أدّت ضربات روسية ليلية على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا إلى مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين بينهم أربعة أطفال، وفق حصيلة جديدة لسلطات كييف. وقالت أوكرانيا، الاحد، إنّ موسكو أطلقت 19 صاروخاً من البرّ والجوّ والبحر على ميناء أوديسا المطلّ على البحر الأسود.
هجمات روسيّة مكثفة على أوديسا.. وبوتين: هجوم أوكرانيا المضاد "مُني بالفشل"
كييف تعلن أن الضربات الروسية دمّرت كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة اليونسكو. / صورة: AP
23 يوليو 2023

أدّت ضربات روسية ليلية على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا إلى مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين، بينهم أربعة أطفال، وفق حصيلة جديدة لسلطات كييف.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عبر تطبيق تليغرام إن "رجلاً مولوداً في عام 1974 قُتل جرّاء القصف الليلي"، ما يرفع الحصيلة الى قتيلين بعد الإعلان عن قتيل في وقت سابق. وأشار الى أن "22 شخصاً أُصيبوا بجروح، من بينهم أربعة أطفال" لا يتجاوز عمر أكبرهم 17 عاماً.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تليغرام إنّ منظومات الدفاع الجوي صدّت هجوماً روسيّاً آخر على ميناء أوديسا. وحذّر كيبر السكان من تصوير القتال الجوي.

في سياق متصل، قالت أوكرانيا الاحد إنّ موسكو أطلقت 19 صاروخاً من البرّ والجوّ والبحر على ميناء أوديسا المطلّ على البحر الأسود ليل السبت/الأحد، في سلسلة هجمات جديدة على المدينة منذ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

وأعلن سلاح الجوّ الأوكراني عبر تليغرام: "في المجموع، استخدم العدوّ 19 صاروخاً من أنواع مختلفة"، مشيراً إلى أنه جرى تدمير تسعة من هذه الصواريخ. وحسب الأوكرانيين فإنّ الصواريخ شملت "إسكندر" البالستية و"أونيكس" و"كاليبير" من البحر.

وأعلنت كييف أن الضربات الروسية "دمّرت" كاتدرائية أرثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في مركز المدينة التاريخي، واصفة ذلك بـ"جريمة حرب".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: "دُمّرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لأوديسا، الخاضعة لحماية اليونسكو. جريمة حرب لن تُنسى ولن تُغفر".

على صعيد آخر، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الأحد أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.

وأفادت وكالة تاس بأن لوكاشنكو توجَّه إلى بوتين بالقول: "لا يوجد هجوم مضاد"، ليردّ عليه الأخير "ثمة هجوم، لكنه مُني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات من المقرّر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ، وهي الأولى بينهما منذ توسّط لوكاشنكو الشهر الماضي لإنهاء تمرّد مسلّح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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