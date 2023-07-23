سياسة
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صور| حرائق الغابات تدفع السلطات اليونانية إلى إجلاء آلاف من جزيرة رودس
دفعت حرائق الغابات السلطات إلى إجلاء سكان بعض المناطق، والسياح من عدد من الفنادق، فيما تواصل السلطات اليونانية مساعيها لإطفاء الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومستويات مرتفعة من الجفاف.
صور| حرائق الغابات تدفع السلطات اليونانية إلى إجلاء آلاف من جزيرة رودس
ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الجفاف وقوة الرياح في فصول الصيف أدى إلى تزايد وتيرة الحرائق في السنوات الماضية / صورة: Reuters
23 يوليو 2023

لجأ آلاف السياح والسكان في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة اليوم الأحد بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات على الجزيرة لليوم السادس.

ونقلت سفن خفر السواحل وعشرات القوارب الخاصة أكثر من ألفي سائح من الشواطئ أمس السبت بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد بطول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة الشهيرة بشواطئها وآثارها القديمة.

وسارع كثيرون لمغادرة فنادقهم عندما وصلت ألسنة اللهب إلى قرى كيوتاري وجينادي وبيفكي وليندوس ولاردوس وكالاتوس القريبة من البحر.

واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في الشوارع تحت السماء المليئة بالدخان ويكسوها اللون الأحمر بانتظار نقلهم إلى مناطق آمنة.

وقال فاناسيس فيرينيس نائب رئيس بلدية رودس لقناة ميجا التليفزيونية اليوم الأحد: "لدينا حالياً أربعة إلى خمسة آلاف شخص يقيمون في مبانٍ مختلفة"، داعياً إلى التبرع بالأساسيات مثل الحشيات والشراشف.

وقال مسؤول حكومي إن 19 ألف شخص نُقلوا من منازلهم وفنادقهم. ولم ترد وزارة الحماية المدنية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات اليوم الأحد فيما يقرب من نصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وقد تستمر موجات الحرارة التي يشهدها جنوب أوروبا والكثير من مناطق العالم حتى أغسطس/آب.

واندلاع الحرائق أمر متكرر الحدوث في اليونان، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الجفاف وقوة الرياح في فصول الصيف أدى إلى تزايد وتيرتها في السنوات القليلة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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