قال وزير دفاع البوسنة والهرسك، زوكان هيليز، إن هناك ضرورة لتركيا المستقرة وسط مناطق مضطربة.

وأوضح هيليز في تصريح لـ"الأناضول"، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا، جرت في أجواء ديمقراطية، وهنّأ في هذا السياق مجدداً الحكومة التركية.

ولفت إلى أن تنظيم غولن الإرهابي الذي يهدد العالم، هو تهديد للبوسنة والهرسك أيضاً.

وتابع قائلا: "تركيا تمتلك عدد سكان هائلاً، ونحن بحاجة إلى تركيا مستقرة في ظل التخبطات التي تحصل في المنطقة والعالم".

وأعرب عن امتنانه للتقارب التركي-الخليجي في الآونة الأخيرة، مبيناً أن هذا التقارب سيصبّ في صالح العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن بلاده ستشارك هذا العام في معرض "IDEF 2023" للصناعات الدفاعية الذي سيقام في إسطنبول أواخر يوليو/تموز الجاري.

وتابع:"تركيا من أهم حلفاء البوسنة والهرسك على صعيد السياسة الخارجية، وساعدتنا كثيراً في تعزيز قوة جيشنا وتجهيزه بالمعدات والسلاح".

وأضاف أن تركيا تقدم الدعم الكبير للبوسنة والهرسك في مسيرتها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.