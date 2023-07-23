سياسة
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تركيا تُصدر تشريعات جديدة لتنظيم التجارة مع الإمارات
نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم (الأحد)، تشريعات أعدَّتها وزارة التجارة بشأن "السلع المصدرة" مع الإمارات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المبرمة بين البلدين.
تركيا تُصدر تشريعات جديدة لتنظيم التجارة مع الإمارات
وزارة التجارة التركية تعد تشريعات لتنظيم التجارة مع الإمارات / صورة: AA
23 يوليو 2023

أعدَّت وزارة التجارة التركية تشريعات لتحديد منشأ السلع القابلة للتداول، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد، التشريعات التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من مطلع سبتمبر/أيلول القادم.

وتنظم التشريعات المبادئ والإجراءات المتعلقة بتعريف مفهوم "السلع المصدّرة" وتنفيذ أساليب التعاون الإداري التي تنظمها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

كانت معطيات سابقة من مجلس المصدِّرين الأتراك قد أظهرت تجاوز قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات مليارَي دولار في النصف الأول من العام الجاري 2023.

ويسعى البلدان بعد توقيعهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 40 مليار دولار.

وخلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء الفائت، جرى توقيع كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّعت الإمارات وتركيا، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يُتوقع أن تقفز بالاستثمارات في كلا البلدين عدة أضعاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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