سياسة
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"سنودِّع كل الطيور قريباً".. ماسك يلمّح لتغيير شعار "تويتر"
قال الملياردير الأميركي مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، إن منصة التواصل الاجتماعي ستتخلص قريباً من شعار العصفور الأزرق الذي كان رمزاً للعلامة التجارية، ملمحاً إلى احتمال استبدال الشعار "X" به.
"سنودِّع كل الطيور قريباً".. ماسك يلمّح لتغيير شعار "تويتر"
إيلون ماسك يقول إنه يتطلع لتغيير شعار "تويتر" وتوديع “كل الطيور” / صورة: Getty Images
23 يوليو 2023

قال الملياردير إيلون ماسك، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب على المنصة التي يملكها: "سنودِّع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور".

وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:06 بتوقيت غرينتش)، اليوم (الأحد): "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كافٍ من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً".

ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. ولم تردّ الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها في أكتوبر/تشرين الأول غيَّرت الشركة اسم أعمالها إلى "إكس كورب" بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير "تطبيق فائق" على غرار تطبيق "وي تشات" الصيني.

ويصف الموقع الإلكتروني لـ"تويتر" الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه "أكثر أصولنا تميزاً"، ويضيف: "ولهذا السبب نحميه بشدة".

وجرى تغيير شعار الطائر مؤقتاً في أبريل/نيسان بصورة كلب شيبا إينو، الموجودة على عملة "الدوجكوين" المشفرة، الأمر الذي ساعد في زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.

ويوم الثلاثاء، رُفعت دعوى قضائية على "تويتر" تزعم أن الشركة مدينة بما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة لموظفين سابقين، مما يمثل أحدث حلقة في سلسلة المشكلات التي تواجه "تويتر".

كانت الشركة، منذ استحواذ ماسك عليها، قد أنهت خدمة أكثر من نصف قوتها العاملة، لخفض التكاليف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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