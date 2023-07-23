قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن المرتزقة التابعين لشركة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر" المتمركزة في بلاده، يريدون الذهاب إلى دول غربية.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وأضاف لوكاشينكو: "لقد بدأت (فاغنر) في بعث القلق لدينا، يريدون الذهاب إلى الغرب، يقولون: لنقم برحلة إلى وارسو ورزيسزو".

وفي 24 يونيو/حزيران اتهم يفغيني بريغوجين، قائد "فاغنر"، وزارة الدفاع الروسية بمهاجمة مقاتليه، وأعلن دخول قواته مدينة روستوف نا دون الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، وهو ما عدّه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمرداً مسلحاً".

واستمر التمرد يوماً واحداً فقط، ثم أعلن بريغوجين سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية"، بناءً على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية قائلاً: "الجيش الأوكراني فقد عدداً كبيراً من الجنود، ووفقاً للتقديرات الأمريكية، فقدت أوكرانيا 26 ألف جندي منذ الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.