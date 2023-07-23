سياسة
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لوكاشينكو لبوتين: مقاتلو "فاغنر" لدينا يضغطون  للذهاب إلى بولندا
أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في كلمة خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه يسيطر على قوات "فاغنر" رغم التوتر الذي تثيره لمينسك، كاشفاً عن أن هذه القوات تريد الذهاب لبولندا، وهو مَن يمنعها من فعل ذلك.
لوكاشينكو لبوتين: مقاتلو "فاغنر" لدينا يضغطون  للذهاب إلى بولندا
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (يسار) خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ بروسيا / صورة: Reuters
23 يوليو 2023

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن المرتزقة التابعين لشركة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر" المتمركزة في بلاده، يريدون الذهاب إلى دول غربية.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وأضاف لوكاشينكو: "لقد بدأت (فاغنر) في بعث القلق لدينا، يريدون الذهاب إلى الغرب، يقولون: لنقم برحلة إلى وارسو ورزيسزو".

وفي 24 يونيو/حزيران اتهم يفغيني بريغوجين، قائد "فاغنر"، وزارة الدفاع الروسية بمهاجمة مقاتليه، وأعلن دخول قواته مدينة روستوف نا دون الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، وهو ما عدّه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمرداً مسلحاً".

واستمر التمرد يوماً واحداً فقط، ثم أعلن بريغوجين سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية"، بناءً على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية قائلاً: "الجيش الأوكراني فقد عدداً كبيراً من الجنود، ووفقاً للتقديرات الأمريكية، فقدت أوكرانيا 26 ألف جندي منذ الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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