تحولت مدينة خاركيف الأوكرانية إلى متحف حربي، تُعرض فيه مخلفات عسكرية عائدة للقوات الروسية.

وبينما تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعرض منظمة "يوميات الحرب" الإغاثية معدات عسكرية عائدة للوحدات الروسية، في شوارع خاركيف.

وتضم المعروضات دبابات روسية معطوبة وبقايا أسلحة وصواريخ وتجهيزات مختلفة عائدة للجنود الروس.

وتقع خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع روسيا، وتتعرض لقصف متكرر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستعادت كييف السيطرة على جزء كبير من المدينة في سبتمبر/أيلول، فيما تسيطر القوات الروسية حالياً على شريط صغير من الأرض هناك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.