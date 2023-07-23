سياسة
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صور | شاهد على الحرب.. متحف لمخلفات عسكرية روسية في خاركيف الأوكرانية
تحكي المخلفات العسكرية العائدة للوحدات الروسية والمعروضة في شوارع خاركيف الأوكرانية، أهوال ما تعرضت له المدينة من قصف وتدمير منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
صور | شاهد على الحرب.. متحف لمخلفات عسكرية روسية في خاركيف الأوكرانية
مخلفات عسكرية روسية في خاركيف الأوكرانية / صورة: AA
23 يوليو 2023

تحولت مدينة خاركيف الأوكرانية إلى متحف حربي، تُعرض فيه مخلفات عسكرية عائدة للقوات الروسية.

وبينما تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعرض منظمة "يوميات الحرب" الإغاثية معدات عسكرية عائدة للوحدات الروسية، في شوارع خاركيف.

وتضم المعروضات دبابات روسية معطوبة وبقايا أسلحة وصواريخ وتجهيزات مختلفة عائدة للجنود الروس.

وتقع خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع روسيا، وتتعرض لقصف متكرر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

واستعادت كييف السيطرة على جزء كبير من المدينة في سبتمبر/أيلول، فيما تسيطر القوات الروسية حالياً على شريط صغير من الأرض هناك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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