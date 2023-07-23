سياسة
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أفغانستان.. 31 قتيلاً جراء الفيضانات وأضرار مادية جسيمة
قُتل ما لا يقل عن 31 شخصاً جراء الفيضانات التي اجتاحت أفغانستان منذ يوم الجمعة، وتسببت في أضرار جسيمة للممتلكات والأراضي الزراعية.
أفغانستان.. 31 قتيلاً جراء الفيضانات وأضرار مادية جسيمة
31 قتيلاً جراء الفيضانات في أفغانستان / صورة: AFP
23 يوليو 2023

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلاً، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، حسبما أعلنت السلطات (الأحد).

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي، إن عدد القتلى بلغ 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيراً إلى مقتل 26 شخصاً وفقدان 40 في وسط البلاد.

كانت حصيلة سابقة قد أفادت بمصرع 12 شخصاً وفقدان 40 آخرين ووقوع خسائر مادية.

وعلى الرغم من موقع أفغانستان على الطرف الغربي من منطقة تأثير الرياح الموسمية الآسيوية، تحدث فيضانات مفاجئة باستمرار خلال موسم الأمطار التي تهطل بغزارة في مجاري الأنهار الجافة.

وتأتي الفيضانات في وقت تشهد أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يواجه نحو 22,8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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