ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلاً، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، حسبما أعلنت السلطات (الأحد).

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي، إن عدد القتلى بلغ 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيراً إلى مقتل 26 شخصاً وفقدان 40 في وسط البلاد.

كانت حصيلة سابقة قد أفادت بمصرع 12 شخصاً وفقدان 40 آخرين ووقوع خسائر مادية.

وعلى الرغم من موقع أفغانستان على الطرف الغربي من منطقة تأثير الرياح الموسمية الآسيوية، تحدث فيضانات مفاجئة باستمرار خلال موسم الأمطار التي تهطل بغزارة في مجاري الأنهار الجافة.

وتأتي الفيضانات في وقت تشهد أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يواجه نحو 22,8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.