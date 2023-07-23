سياسة
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فيدان يدعو دول العالم لتقاسم أعباء المهاجرين ومنع جرائم الكراهية
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أهمية تقاسم أعباء الهجرة بين البلدان، داعياً العالم إلى منع معاداة الأجانب وجرائم الكراهية، وإلى دعم ثقافة التسامح من أجل حماية كرامة الإنسان.
فيدان يدعو دول العالم لتقاسم أعباء المهاجرين ومنع جرائم الكراهية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية في روما / صورة: AA
23 يوليو 2023

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بلدان العالم إلى منع معاداة الأجانب وجرائم الكراهية، وإلى دعم ثقافة التسامح من أجل حماية كرامة الإنسان، مؤكداً أهمية تقاسم أعباء الهجرة بين البلدان

كلمة فيدان جاءت، الأحد، خلال "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية"، الذي عُقد (الأحد) في العاصمة الإيطالية روما.

ووفق مصادر دبلوماسية تركية، شدد فيدان في كلمته المغلقة بالمؤتمر، على أهمية وقف الهجرة من مصدرها، من خلال القضاء على النزاعات والمشكلات الاقتصادية في المناطق المصدِّرة للهجرة.

وأكد الوزير التركي أهمية التعاون الإقليمي في مكافحة الهجرة غير النظامية، واصفاً إياها بـ"التحدي المشترك لدول البحر المتوسط".

ومشيراً إلى أهمية تقاسم أعباء الهجرة بين البلدان، دعا فيدان البلدان إلى منع معاداة الأجانب وجرائم الكراهية ودعم ثقافة التسامح من أجل حماية كرامة الإنسان.

ويحضر المؤتمر، بضيافة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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