سياسة
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درجات حرارة قياسية بالجزائر.. والسلطات تحاول إخماد حرائق غابات في 7 ولايات
تعيش الجزائر تحت وطأة موجة حر خانقة حطمت الأرقام القياسية في عدة ولايات، وتسببت في اندلاع حرائق بالغابات تحاول فرق الإطفاء إخمادها.
درجات حرارة قياسية بالجزائر.. والسلطات تحاول إخماد حرائق غابات في 7 ولايات
ارتفاع درجات الحرارة بالجزائر يتسبب في اندلاع حرائق غابات / Others
23 يوليو 2023

رفعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، الأحد، تحذيرها من البرتقالي إلى الأحمر، على خلفية موجة الحر الراهنة، مؤكدةً أن "البلاد تعيش ظروفاً مناخية قاسية، تصل الحرارة خلالها إلى 48 درجة".

وأصدرت الهيئة تنبيها، الأحد، باللون الأحمر على موقعها الإلكتروني، حذّرت فيه من استمرار "موجة الحر في عدة ولايات، حيث ستسجل درجات حرارة قد تصل إلى 48".

وأوضحت أن الموجة ستمس 13 ولاية شمالية، وتنتهي مساء الأحد.

وحسب الهيئة، فإن الأمر يتعلق "بظروف جوية قاسية تتميز بدرجات مرتفعة جداً" مقارنةً بدرجات الحرارة المعتادة خلال يوليو/تموز من كل سنة.

وحسب تصنيفات هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، يشير اللون البرتقالي إلى حدوث أو توقع ظاهرة "شديدة الخطورة"، أما الأحمر فيشير إلى حدوث أو توقع ظاهرة "خطيرة للغاية ذات شدة استثنائية".

حرائق غابات

في غضون ذلك، أعلنت الحماية المدنية، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات في سبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد.

وأفادت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيانات منفصلة، نشرتها (الأحد)، بأن الولايات المعنية هي تيبازة والبويرة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

وذكرت البيانات أن بعض الحرائق استدعى استخدام طائرات إخماد على غرار الحرائق بولاية البويرة.

وأوضحت أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في مناطق أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، وأولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.

وحسب المصدر نفسه، فإنه لم تسجَّل خسائر في الأرواح، فيما جرت دعوة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لتجنب حرائق الغابات والاتصال بأرقام النجدة حال نشوبها.

وقبل أيام، أعلنت السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسباً لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامناً مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، يشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة في عدة مناطق في صحراء البلاد.

وتزامناً مع موجة الحر، سجل استهلاك الكهرباء، الخميس الماضي، رقماً جديداً، هو الأعلى في تاريخ الجزائر.

وحسب شركة الكهرباء والغاز الحكومية "سونلغاز"، فقد "سجل استهلاك البلاد من الكهرباء في ذلك اليوم، 18 ألفاً و572 ميغاواط، صعوداً من 18 ألفاً و377 ميغاواط، في 11 يوليو/تموز الجاري تزامناً مع موجة حر سابقة.

وتشير بيانات رسمية لوزارة الطاقة إلى أن إنتاج البلاد من الكهرباء يفوق 24 ألف ميغاواط يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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