سياسة
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بمناسبة ذكرى افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة.. أرباش يؤمّ المصلين في صلاة الفجر
أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أنه سيؤمّ المصلين في صلاة فجر يوم الاثنين، بمناسبة ذكرى إعادة افتتاح مسجد "آيا صوفيا" الكبير للعبادة، بعدما وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان، مرسوماً يقضي بنقل مسؤوليات المسجد إلى رئاسة الشؤون الدينية عام 2020.
بمناسبة ذكرى افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة.. أرباش يؤمّ المصلين في صلاة الفجر
صلاة العيد في جامع "آيا صوفيا" الكبير / Others
23 يوليو 2023

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أنه سيؤمّ المصلين في صلاة فجر يوم الاثنين، بمناسبة ذكرى إعادة افتتاح مسجد "آيا صوفيا" الكبير للعبادة.

وقال أرباش في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، الأحد، إن مسجد "آيا صوفيا" أُعيد افتتاحه للعبادة "بعد كسر الأغلال التي فُرضت عليه".

وأضاف: "نلتقي في (آيا صوفيا) في صلاة الفجر يوم 24 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي أُعيد فيه افتتاح مسجد آيا صوفيا الشريف للعبادة".

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بالطرف الأوروبي لإسطنبول، واستُخدِم كنيسة لمدة 916 عاماً، قبل أن يُحوَّل إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية (إسطنبول) اعتباراً من عام 1453.

يعد المسجد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفي عام 1934 جرى تحويله إلى متحف، وبقي على هذا الوضع مدة 86 عاماً، ليعاد افتتاحه للعبادة عام 2020.

وفي العام المذكور، أصدر القضاء التركي حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 بشأن تحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف، بعد دعوى قضائية رفعتها "جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئة".

وفي اليوم نفسه، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان، المرسوم الخاص بإعادة افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة، ونُشِر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، بما في ذلك نقل مسؤوليات إدارة "آيا صوفيا" إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وبافتتاح مسجد "آيا صوفيا" الكبير للعبادة في 24 يوليو 2020، أُقيمت فيه أول صلاة جمعة منذ 86 عاماً، في حفل كبير حضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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