واصل آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، الأحد، التظاهر ضد خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، فيما تظاهر يمينيون تأييداً للخطة في تل أبيب، وفق إعلام عبري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن آلاف الإسرائيليين في كل أنحاء البلاد، واصلوا التظاهر ضد خطة التعديلات القضائية، خصوصاً في مدينتي تل أبيب والقدس (وسط).

ووفق المصدر ذاته، تظاهر آلاف اليمينيين المناصرين لخطة التعديلات القضائية، في ساحة كابلان بمدينة تل أبيب، التي تنظَّم فيها عادةً المظاهرات المركزية المناوئة لخطة التعديلات.

وأشارت الهيئة إلى أن أحد المتظاهرين اليمينيين استبدل بلافتة في ساحة كابلان كُتب عليها "ساحة الديمقراطية" لافتة أخرى كُتب عليها "ساحة الإصلاح"، في إشارة إلى خطة "إصلاح القضاء".

وعلى الصعيد ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي إنّ الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية)، قدم اقتراحاً جديداً، لحل الأزمة يتضمن شطب بنود في مشروع قانون "الحد من المعقولية"، لكنّ حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع إلى رفضه.

كما ذكرت قناة "12" الخاصة، أنّ قادة منتدى الأعمال، يجتمعون مساء الأحد، استعداداً للإعلان عن إضراب غداً (الاثنين)، يشمل المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات التكنولوجيا الفائقة "الهايتك" ومكاتب المحاماة والمصانع، احتجاجاً على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

في السياق، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، نتنياهو في مستشفى "شيبا" بمنطقة تل هشومير (وسط)، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق فيما يخص خطة التعديلات القضائية.

وخضع نتنياهو، فجر الأحد، لعملية زرع جهاز كشف نبضات القلب، تكللت بالنجاح، حيث من المتوقع أن يخرج من المستشفى (الاثنين).

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، الأحد، إن هرتسوغ "توجه فور وصوله من زيارة للولايات المتحدة، إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل، الموجود فيه نتنياهو لبحث إمكانية التوصل لتوافق في ظل الأزمة الحالية".

وشهدت أنحاء إسرائيل كافة، السبت، مظاهرات غير مسبوقة شارك بها مئات الآلاف، احتجاجاً على استمرار خطة التعديلات القضائية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة، بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذاً.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، تعدها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية"، كونها تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست (البرلمان) نهاية يوليو/تموز الجاري.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".