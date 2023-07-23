يواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير (الأحد) في جزيرة رودوس السياحية، لليوم السادس على التوالي، حيث أجرت فرق الإغاثة اليونانية "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق".

وحذَّر المتحدث باسم فرق الإطفاء، فاسيليس فاتراكوغيانيس، خلال مؤتمر صحفي، من أنّ "الظروف (الجوية) تبقى قاسية (...)"، في وقت وصلت فيه الحرارة إلى 46 درجة جنوب غربي البلاد.

وأضاف أنّ "جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى"، غداة إجلاء نحو 30 ألفاً من السكّان والسيّاح.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن تظل الحرارة فوق 40 درجة مع 41 إلى 42 درجة في بيلوب ونيز ووسط البلاد (الاثنين).

وأضاف المتحدث: "اليوم (الأحد) اندلع 64 حريقاً جديداً" في جميع أنحاء البلاد.

في جزيرة إيفيا الواقعة على بُعد 100 كيلومتر فقط من أثينا التي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف عام 2021، كان لا بدّ من إخلاء الكثير من المناطق السكنية بسبب الحرائق.

وأوضح المتحدث أنّ حريق جزيرة رودوس حشد أكبر عدد من عناصر الإطفاء في سبيل إخماده.

وينتشر 266 عنصراً من عناصر الإطفاء في جنوب شرق الجزيرة، حيث دفع الحريق السلطات إلى إجلاء نحو 30 ألف شخص (السبت) بينهم الكثير من السياح.

وتعمل في المنطقة 10 طائرات "كانادير" و8 مروحيات، بالإضافة إلى 49 سيارة إطفاء.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، كونستانتيا ديموغليدو: "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شيء على ما يرام، والتزم الجميع خصوصاً السياح بتعليماتنا".

وانتظر مئات السياح (الأحد) في مطار رودوس الدولي الواقع شمال غربي الجزيرة، رحلات العودة.

وأُخليت 12 بلدة من بينها ليندوس، إحدى القِبلات السياحية الرئيسية في الجزيرة.

وفاقت الحرارة في اليونان، الأحد، 40 درجة في أماكن عدة. وفي وسط البلاد وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بلغت الحرارة 45 إلى 46,4 درجة في فترة ما بعد الظهر، وفقاً لمرصد أثينا الوطني.

وأوردت مصلحة الأحوال الجوية الوطنية أن البلاد تواجه "على الأرجح" أطول موجة قيظ في تاريخها.

وتُعد جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة، إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

واستقبلت رودوس نحو 2,5 مليون سائح العام الماضي.