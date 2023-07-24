سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تتهم أوكرانيا.. مُسيرات تهاجم موسكو وأخرى تستهدف مستودع ذخائر بالقرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقتها أوكرانيا على موسكو، ودمّرتهما، فيما لم يصدر عن كييف أي تعليق فوري ولم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.
روسيا تتهم أوكرانيا.. مُسيرات تهاجم موسكو وأخرى تستهدف مستودع ذخائر بالقرم
عنصر أمن روسي يقف إلى جوار مبنى في موسكو تَعرَّض لأضرار جراء الهجوم بمسيرات / صورة: Reuters
24 يوليو 2023

تَعرَّض مستودع ذخائر لدمار جزئي في هجوم أوكراني بمسيّرات في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا، وفق ما أفاد به حاكم شبه الجزيرة المعين من موسكو.

وذكر سيرغي أكسيونوف على تليغرام أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها"، مشيرا إلى إصابة "مستودع ذخائر" في منطقة دجانكوي وتضرُّر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

في سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لكن اعتُرضَتا ودُمّرَتا.

وأشارت وكالات الأنباء الرسمية إلى العثور على حطام طائرة مسيرة على بعد كيلومترين من مبانٍ وزارية.

ووصفت وزارة الدفاع الهجوم بأنه "إرهابي" على تطبيق تليغرام، وأكدت أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

وأكّد سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، على تطبيق تليغرام أن مبنيين غير مسكونين تَعرَّضا لأضرار خلال الهجوم، ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة أصابت المباني عند إسقاطها، أم كانت تستهدف المباني عمداً.

ولم تذكر وزارة الدفاع ولا رئيس البلدية المكان الذي اعتُرضَت فيه الطائرات المسيرة.

وأكدت وكالات الأنباء الروسية العثور على شظايا طائرة مسيرة بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي، الذي لا يبعد كثيراً عن مباني وزارة الدفاع.

وأضافت أن حركة المرور في شارع كومسومولسكي أُغلقَت، وكذلك في شارع ليخاتشيف جنوبيّ موسكو، حيث تَضرَّر مبنى إداري شاهق.

من جانبها لم تُصدِر كييف أي تعليق فوري، ولم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

يُذكَر أن أوكرانيا كانت تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد في هجوم كييف المضاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us