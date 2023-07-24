تَعرَّض مستودع ذخائر لدمار جزئي في هجوم أوكراني بمسيّرات في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا، وفق ما أفاد به حاكم شبه الجزيرة المعين من موسكو.

وذكر سيرغي أكسيونوف على تليغرام أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها"، مشيرا إلى إصابة "مستودع ذخائر" في منطقة دجانكوي وتضرُّر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

في سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لكن اعتُرضَتا ودُمّرَتا.

وأشارت وكالات الأنباء الرسمية إلى العثور على حطام طائرة مسيرة على بعد كيلومترين من مبانٍ وزارية.

ووصفت وزارة الدفاع الهجوم بأنه "إرهابي" على تطبيق تليغرام، وأكدت أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

وأكّد سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، على تطبيق تليغرام أن مبنيين غير مسكونين تَعرَّضا لأضرار خلال الهجوم، ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة أصابت المباني عند إسقاطها، أم كانت تستهدف المباني عمداً.

ولم تذكر وزارة الدفاع ولا رئيس البلدية المكان الذي اعتُرضَت فيه الطائرات المسيرة.

وأكدت وكالات الأنباء الروسية العثور على شظايا طائرة مسيرة بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي، الذي لا يبعد كثيراً عن مباني وزارة الدفاع.

وأضافت أن حركة المرور في شارع كومسومولسكي أُغلقَت، وكذلك في شارع ليخاتشيف جنوبيّ موسكو، حيث تَضرَّر مبنى إداري شاهق.

من جانبها لم تُصدِر كييف أي تعليق فوري، ولم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

يُذكَر أن أوكرانيا كانت تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد في هجوم كييف المضاد.