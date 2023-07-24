واجه الإسبانيون حالة من الضبابية في المشهد السياسي الاثنين، بعد أن فشل اليمين في تحقيق نصر حاسم كان متوقعاً، ولم يظهر فائز واضح في الانتخابات العامة في البلاد.

ولم تترك نتائج تصويت أمس الأحد لكتلة اليسار أو اليمين طريقاً سهلاً لتشكيل الحكومة.

وحصل الحزب الشعبي من يمين الوسط وحزب فوكس اليميني المتطرف على 169 مقعداً في البرلمان، فيما حصل حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحزب سومار اليساري المتطرف على 153 مقعداً، أي أقل بكثير من 176 مقعداً لازمة للفوز بأغلبية.

وبعد الفوز بأكبر عدد من المقاعد، سيواجه الحزب الشعبي أولى الصعوبات في محاولة حشد عدد كافٍ من الأصوات في البرلمان للفوز بالتصويت على منصب رئاسة الوزراء. لكن تحالفه مع حزب فوكس اليميني المتطرف سيصعّب الحصول على دعم من أي فصيل آخر.

ولدى الاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مزيد من الخيارات، لكنهم يواجهون مطالب غير مستساغة من الأحزاب الانفصالية في كتالونيا.

ويمكن أن يشمل ذلك الإصرارَ على استفتاء على الاستقلال، مما قد يسبّب نوعاً من الفوضى السياسية التي حدثت عام 2017 عندما حاول إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا آخر مرة.