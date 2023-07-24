اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصاراً عسكرياً مشدَّداً عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

وأفاد مراسل قناة TRT عربي إبراهيم خلف، بأن عمليات جيش الاحتلال استمرت لما يقرب من 5 ساعات، تَخلَّلتها مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين حاولوا التصدي لاقتحام الجيش.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع نابلس الرئيسي في المخيم، وداهمت منزل النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، واعتقلت نجله مؤمن قرعاوي (28 عاماً)، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شابَّين فلسطينيَّين أُصيبا بجراح متوسطة وطفيفة، وخلّفَت عمليات الاحتلال في المخيم دماراً واسعاً في البنية التحتية.

في السياق نفسه أفاد مراسل قناة TRT عربي بأن اشتباكات مماثلة شهِدَها مخيم عقبة جبر في أريحا، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المخيم دون إبلاغ عن أي عملية اعتقال.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابّاً فلسطينياً بعد أن داهمت منزل عائلته في منطقة واد شاهين وسط المحافظة.

في السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين في محافظة نابلس، بعد اقتحامها بلدة بيتا جنوبي المحافظة، ومنطقة المساكن الشعبية.

وسبق أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة استهدفت فيها مخيم جنين بداية شهر يوليو/تموز الحالي، استشهد خلاله 12 فلسطينياً وأصيب عشرات، وشهد المخيم دمار واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وفي الفترة الماضية شهدت مدن ومخيمات الضفة الغربية اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفّذ خلالها عمليات دهم واعتقال وتخريب واضح للبنية التحتية، تتخللها عادة مواجهات مع مقاومين فلسطينيين.