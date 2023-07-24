هاجم أربعة ملثمين الاثنين، منزلاً يسكنه لاجئون في بلدة سيبنيتز بولاية سكسونيا الألمانية واعتدوا على سكانه.

وذكرت مصادر في الشرطة الألمانية أن المهاجمين ردّدوا شعارات معادية للأجانب خلال الاقتحام، فيما فرّوا من المكان بعد احتشاد عدد كبير من السكان.

وقالت الشرطة إن المجموعة المُعتدية دخلت المبنى من بابه الخلفي، ثم هاجمت عدداً من سكان المنزل الذي يؤوي عدداً من اللاجئين، ما أدى إلى إصابة شابّ بجروح نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وألقى المهاجمون متعلقات اللاجئين من النوافذ وعمدوا إلى تحطيم مقتنيات في المنزل.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنها لم تنجح في اعتقال أيّ من المهاجمين، لافتة إلى فتح تحقيقات في الحادثة التي أدت إلى "أذى جسدي خطير"، وأن التحقيق جارٍ حول جريمة تتعلق بالإهانة والتعدي على أشخاص تحت حماية الشرطة.