سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا.. متطرفون يهاجمون منزل لاجئين ويعتدون على سكانه
اقتحم ملثمون متطرفون منزل لاجئين في ولاية سكسونيا الألمانية، وهاجموا سكانه وردّدوا شعارات معادية للأجانب. وقبل وصول الشرطة إلى مكان الحادثة لاذ المهاجمون بالفرار.
ألمانيا.. متطرفون يهاجمون منزل لاجئين ويعتدون على سكانه
الشرطة الألمانية تُخفِق في اعتقال المعتدين / صورة: TRT Deutsch
24 يوليو 2023

هاجم أربعة ملثمين الاثنين، منزلاً يسكنه لاجئون في بلدة سيبنيتز بولاية سكسونيا الألمانية واعتدوا على سكانه.

وذكرت مصادر في الشرطة الألمانية أن المهاجمين ردّدوا شعارات معادية للأجانب خلال الاقتحام، فيما فرّوا من المكان بعد احتشاد عدد كبير من السكان.

وقالت الشرطة إن المجموعة المُعتدية دخلت المبنى من بابه الخلفي، ثم هاجمت عدداً من سكان المنزل الذي يؤوي عدداً من اللاجئين، ما أدى إلى إصابة شابّ بجروح نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وألقى المهاجمون متعلقات اللاجئين من النوافذ وعمدوا إلى تحطيم مقتنيات في المنزل.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أنها لم تنجح في اعتقال أيّ من المهاجمين، لافتة إلى فتح تحقيقات في الحادثة التي أدت إلى "أذى جسدي خطير"، وأن التحقيق جارٍ حول جريمة تتعلق بالإهانة والتعدي على أشخاص تحت حماية الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us