فرّقت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، متظاهرين أغلقوا الطريق إلى الكنيست (البرلمان) الذي يستعدّ للتصويت على مشروع قانون يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وفق إعلام عبري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "تستمرّ الشرطة في التحرك في القدس لتفريق وصدّ مثيري الشغب الذين يغلقون طرق المرور هذا الصباح بالمخالفة للقانون، إذ ربط بعضهم ببعض عند عدة حواجز على الطرق القريبة من الكنيست".

وأضافت: "بعد أن عصى المشاغبون مرارًا أوامر رجال الشرطة بالتفرق ووقف أعمال الشغب والفوضى، جرى استخدام الإجراءات لتفريق الاضطرابات وعمليات الإخلاء القسري".

وتواصلت، الاثنين، احتجاجات إسرائيليين على نية الكنيست التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الاثنين: "خرج اليوم مئات المحتجّين إلى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، كما أغلق المحتجّون الطرق المؤدية إلى الكنيست بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت، واعتقلت الشرطة عدداً منهم".

وأضافت: "سيعقد رئيس المعارضة يائير لابيد اجتماعاً مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع".

وتابعت: "وتستمر المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل وسط بين الائتلاف الحكومي والمعارضة".

ولفتت إلى أنه "في إطار الاحتجاجات على خطة التغييرات القضائية، تغلق شركات ومصالح عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك المراكز التجارية التابعة لشبكات بيغ وعَزريئيلي وعوفر"، وهي شبكات تسوق كبرى.

في غضون ذلك، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى اليوم الاثنين قبل تصويت الكنيست.

ووفق شهود عيان، خرج موكب نتنياهو من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب الذي دخله رئيس الوزراء في وقت متأخر من يوم السبت، إذ خضع لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بعدما قال الأطباء إنه مصاب بـ"عدم انتظام مؤقت في ضربات القلب".

وأكد مكتب نتنياهو ومركز شيبا الطبي خروج رئيس الوزراء.

شركات تغادر إسرائيل

على صعيد آخر، أظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه الأحد أن نحو 70% من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية.

ويهدف المسح الذي أجرته منظمة ستارت-أب نيشن سنترال إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو.

وأشارت شركات أيضاً إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70% في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام.

ويُعَدّ قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل، إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي، وتوجد به 10% من الوظائف، ويشكل أكثر من 50% من الصادرات و25% من عائدات الضرائب.

وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68% من الشركات الناشئة الإسرائيلية "بدأت اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل وتسريح موظفين".

ومن المتوقع أن يجري التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع الجاري، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وتتواصل الاحتجاجات للأسبوع 29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إنّ الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".