حقّق مطار أنطاليا الدولي رقماً قياسياً جديداً في عدد الركاب اليومي، بعد أن وصل عدد مستخدميه إلى 210 آلاف مسافر، في 1162 رحلة جوية، فيما استقبلت المدينة ما يقرب من 100 ألف سائح من خارج تركيا في يوم واحد.

وأشار وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إلى أن مطار أنطاليا تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق عدد من الأرقام القياسية، وفقاً لبيانات المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية.

وذكر أن عدد الركاب الذين خدمهم المطار في الفترة ما بين الأول من يناير/كانون الثاني و18 يوليو/تموز الجاري تجاوز 7 ملايين مسافر.

وأكّد الوزير أن تركيا تحتلّ موقعاً متقدماً في خدمات النقل الجوي، مضيفاً أن تركيا تمضي قدماً في مساعيها لتعزيز اتصالها وارتباطها مع العالم.

ووفقاً للبيانات التي قدّمها الوزير، تَمكَّن مطار أنطاليا خلال يوم السبت 22 يوليو/تموز من خدمة 19 ألفاً و587 مسافراً داخلياً، و190 ألفاً و557 مسافراً خارجياً، بمجموع 210 آلاف و144 مسافراً. في حين وصل عدد الرحلات الجوية الدولية إلى 1051، والداخلية 111، أي إن المطار شهد ما مجموعه 1162 رحلة جوية.

في سياق آخر، أوضح الوزير أن مطار إسطنبول عُدَّ الأكثر ازدحاماً في أوروبا من حيث عدد الرحلات في اليوم الواحد، بمتوسط 1,487 رحلة في اليوم، استناداً إلى معطيات المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية المتعلقة بالفترة 10-16 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف الوزير استناداً إلى ذات المعطيات أن الخطوط الجوية التركية احتلت المرتبة الثالثة بين شركات النقل الجوية من حيث عدد الرحلات اليومية بـ1,616 رحلة.

في السياق نفسه أوضح والي أنطاليا إرسين يازجي أن عدد القادمين إلى انطاليا حقّق رقماً قياسياً جديداً، بعد أن وصل عدد الزوار يوم السبت 22 تموز/يوليو إلى 99 ألفاً و149 سائحاً من خارج تركيا، منهم 98 ألفاً و148 سائحاً عبر مطار أنطاليا الدولي، فيما قدم 1,001 سائح عبر مطار غازي باشا.