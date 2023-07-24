تواصل فرق الإطفاء في اليونان مكافحة حرائق الغابات المستعرة، لا سيما في جزيرة رودوس السياحية الاثنين، فيما شهدت درجات الحرارة "انخفاضاً طفيفاً" قبل موجة حَرّ مرتقبة الثلاثاء، حسب إدارة الأرصاد الجوية الوطنية.

وكان أكثر من 266 رجل إطفاء يعملون على إخماد النيران في جنوب وغرب جزيرة رودوس الواقعة في بحر إيجه حيث جرى إجلاء نحو 30 ألف شخص بين سكان وسُيّاح خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق"، وسط موجة حَرّ جديدة.

وانتظر مئات السياح، خصوصاً البريطانيين والألمان والفرنسيين، مساء الأحد في مطار رودوس الدولي بحثاً عن رحلات للعودة، فيما علّقت شركات طيران عديداً من رحلاتها إلى الجزيرة.

اندلعت أربع حرائق أخرى في نهاية الأسبوع الماضي في إحدى جزر كورفو في البحر الأيوني (شمال غرب) التي يرتادها أيضاً عدد كبير من السياح. وقالت إدارة الإطفاء إن "62 من رجال الإطفاء تدعمهم مروحيتان قاذفتا مياه" كانوا يعملون هناك يوم الاثنين.

وتُعَدّ جزيرة رودوس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، إذ يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خاصة.

ولا يزال عديد من مناطق البلاد "في حالة إنذار أحمر"، أي في "خطر شديد" من حرائق الغابات، حسب السلطات، لكن "لم تكن أي مدينة ليل الأحد/الاثنين مهددة بالنيران"، كما قالت مسؤولة في المكتب الإعلامي لرجال الإطفاء لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجرى إجلاء أكثر من 2500 شخص في إجراء احتياطي ليلاً من كورفو في اليونان حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية.

وحذّرت السلطات عبر رسالة على الهواتف النقالة السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة "منازلهم احتياطياً".

اندلع الحريق الأحد واستمر بالامتداد في الغابات في شمال هذه الجزيرة الواقعة في البحر الأيوني بشمال غرب البلاد حيث كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق.

موجة حَرّ

كما في كل صيف، تشهد اليونان حرائق غابات، توقع ضحايا في معظم الأحيان، وتأتي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات والمساحات الخضراء.

هذا الصيف شهدت البلاد أطول موجة حَرّ تسجّل في السنوات الماضية، حسب خبراء إدارة الأرصاد الوطنية، مع بلوغ الحرارة 45 درجة في وسط البلاد في نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تسجّل الحرارة، الاثنين "انخفاضاً طفيفاً" مع احتمال وصولها إلى 37 درجة في أثينا، فيما ستبلغ 42 درجة في وسط البلاد ومنطقة البيلوبونيز مع رياح قوية تصل إلى 50 كلم في الساعة مرتقبة في بحر إيجه، حسب إدارة الأرصاد الجوية.

الثلاثاء يرتقب أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما يصل إلى 44 درجة، حسب الأرصاد الوطنية.

ومنذ بداية الصيف، طال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم. وقد يُعتبر شهر يوليو/تموز الحالي أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقًا لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.