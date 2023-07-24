سياسة
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اختتام تدريبات جوية وبحرية روسية-صينية مشتركة في بحر اليابان
أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن بكين وموسكو اختتمتا تدريبات جوية وبحرية في بحر اليابان بهدف ضمان أمن المياه الإقليمية. وحذّرت الصين اليابان من توسع حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
اختتام تدريبات جوية وبحرية روسية-صينية مشتركة في بحر اليابان
اشتركت القوات البحرية والجوية الصينية والروسية في وضع الخطط وإدارة عمليات المرافقة البحرية والجوية ومناورات الصد والردع. / صورة: Reuters
24 يوليو 2023

اختتمت الصين وروسيا، أمس الأحد، تدريبات جوية وبحرية في بحر اليابان تهدف إلى "ضمان" أمن المياه الإقليمية، حسب بيان وزارة الدفاع الصينية.

وكشف البيان عن مشاركة أكثر من عشر سفن حربية وما يفوق 30 طائرة حربية من الجانبين، في التدريبات التي استمرت أربعة أيام، فيما اشتركت القوات البحرية والجوية الصينية والروسية في وضع الخطط وإدارة عمليات المرافقة البحرية والجوية ومناورات الصد والردع.

ووصف مدير التدريب من الجانب الصيني تشيو ون شنغ التدريبات بأنها "خطوة كبيرة" نحو ضمان أمن الممرات المائية الاستراتيجية، في حين قال الأدميرال كارلي كازكزف نائب مدير التدريب من الجانب الروسي إنها عززت قدرة الجانبين على التعامل مع التهديدات العسكرية.

وتأتي التدريبات في وقت يزداد فيه النشاط العسكري والأمني بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في آسيا.

وفي مارس/آذار، اشتركت القوات الروسية والصينية والإيرانية في مناورات بحرية في بحر العرب، شملت سفناً حربية.

وذكر البيت الأبيض الشهر الماضي أن مستشاري الأمن القومي للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ناقشوا الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان والتنسيق حيال بحرَي الصين الشرقي والجنوبي.

وتوصلت اليابان وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق من الشهر الجاري إلى برنامج شراكة جديد، فيما عبّر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ عن مخاوفه حيال تزايد الحشد العسكري الصيني.

وحذّرت الصين، اليوم الاثنين، اليابان من توسع حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقالت بيونغيانغ إنّ نشر الولايات المتحدة حاملات طائرات أو قاذفات أو غواصات تحمل صواريخ في كوريا الجنوبية قد يعطيها الحق في استخدام أسلحة نووية.

وكانت غواصة أمريكية تحمل صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية زارت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لأول مرة منذ الثمانينيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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