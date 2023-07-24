خلال 3 سنوات من افتتاحه، استقبل مسجد أيا صوفيا الكبير، ما يقرب من 21 مليون زائر، بعد أن جذب اهتماماً كبيراً من السياح المحليين والأجانب.

ظل أيا صوفيا، مكاناً مميزاً، أولاً ككنيسة لمدة 916 عاماً، وبعدها كمسجد منذ فتح القسطنطينية عام 1453، ثم استُخدم متحفاً لمدة 86 عاماً، بناءً على قرار مجلس الوزراء عام 1934.

وبعد دعوى قضائية رفعتها جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئة، أصدر القضاء التركي في يوليو/تموز 2020، حكماً بإلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 بشأن تحويل أيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يتعلق بفتح أيا صوفيا للعبادة في نفس يوم الحُكم، ونقل مهامّ الإشراف عليه إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وفي يوم 24 يوليو/تموزو 2020 شهد المسجد إقامة أول صلاة جمعة منذ 86 عاماً، خلال حفل كبير حضره الرئيس أردوغان.

ومنذ ذلك الحين، ويومياً، يصطفّ الزوار أمام بوابات مسجد أيا صوفيا في طوابير طويلة، إذ يُبدي السياح المحليون والأجانب اهتماماً كبيراً بزيارة المسجد.

ويفتح المسجد أبوابه أمام المصلّين والزوار اعتباراً من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء.

يقول بنيامين طوبجي أوغلو إمام مسجد أيا صوفيا الكبير، إن المسجد افتُتح قبل 3 سنوات خلال جائحة كورونا، في ظل القيود التي اتُّخذت لمنع تفشّي الوباء.

وأكّد أن مليوناً و300 ألف شخص زاروا أيا صوفيا عام 2021، وعام 2022 بلغ عدد الزوار 13 مليوناً و600 ألف، واعتباراً من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023، استقبل المسجد نحو 6 ملايين زائر، في ظلّ تزايد مستمر في أعداد الزوار.

زيادة في عدد الزوار الإندونيسيين

وأشار طوبجي أوغلو إلى أن مسجد أيا صوفيا جذب اهتمام الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، بخاصة الدول الأوروبية والغربية عموماً، إلى جانب الدول العربية وبلدان آسيا الوسطى والشرق الأقصى.

وذكر أنهم استضافوا مؤخراً أعداداً كبيرة من الزوار الإندونيسيين، وأن عديداً من أولئك الزوار أتوا إلى إسطنبول لزيارة مسجد أيا صوفيا الكبير.

وأضاف: "في عامَي 2022 و2023، سجّلَت أعداد الزوار الإندونيسيين زيادة ملحوظة. وحرص الحجاج الإندونيسيون في العامين الماضيين على التوقف في إسطنبول وزيارة أيا صوفيا، قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة".

وأوضح طوبجي أوغلو أن في مسجد أيا صوفيا بعض القواعد الواجب اتباعها، كما هو الحال في أماكن العبادة بجميع أنحاء العالم، من قبيل التزام الزوار نمطاً معيناً من الملابس المحتشمة وإظهار السلوك اللائق، وأن المشرفين على شؤون المسجد يساعدون الزائرين في هذا الصدد.

وقف الفاتح لا يزال ينبض بالحياة

وقال طوبجي أوغلو إن مسجد أيا صوفيا الكبير شهد خلال الفترة العثمانية تنظيم وإحياء مراسم وشعائر خاصة في المناسبات الدينية، وفي مقدمتها ليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج.

وأردف: "نعمل في هذه الأثناء على إحياء تلك الشعائر، بمساعدة والتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية ودار الإفتاء في إسطنبول، والقائمين على المسجد من أئمة وخطباء".

وكشف طوبجي أوغلو أن المسجد شهد منذ إعادة افتتاحه انعقاد عشرات الدروس العلمية في الفقه والتفسير والحديث وتلاوة القرآن.

وأكّد أن المسجد شهد أيضا نحو 120 حالة اعتناق للإسلام منذ افتتاحه إلى اليوم، وقال إن الناس يأتون لإعلان إسلامهم في أيا صوفيا على وجه الخصوص.

أرباش يؤمّ المصلّين في الفجر

وفي السياق نفسه، أَمّ رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش المصلّين في صلاة فجر اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى إعادة افتتاح المسجد للعبادة.

وكان أرباش قال في تغريدة نشرها عبر تويتر الأحد، إن مسجد أيا صوفيا أُعيدَ افتتاحه للعبادة "بعد كسر الأغلال التي فُرضَت عليه".

وأضاف: "نلتقي في أيا صوفيا في صلاة الفجر يوم 24 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي أُعيدَ فيه افتتاح مسجد أيا صوفيا الشريف للعبادة".