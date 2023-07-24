أطلقت منصة تويتر شعارها الجديد الاثنين مستبدلة حرف X بالطائر الأزرق في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

ويظهر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الآن شعار الشركة الجديد وهو حرف X أبيض على خلفية سوداء.

وفي وقت سابق الأحد، قال إيلون ماسك الملياردير الأمريكي المالك للمنصة في تغريدة على حسابه الرسمي إنه يستعدّ لتغيير شعار تويتر والاستبدال به ليصبح حرف X.

وتُعَدّ هذه الخطوة أكبر إصلاح يقوم به ماسك منذ شرائه منصة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وسط تصاعد المنافسة مع منصات أخرى، مثل ثريدز، وتيك توك، وفيسبوك، وغيرها من المنصات.

ومنذ العام الماضي، لم يعُد موقع Twitter شركة مستقلة، إذ جرى إدماجه مع شركة جرى تشكيلها حديثاً باسم X Corp.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كتب ماسك تغريدة جاء فيها: "شراء Twitter هو تسريع لإنشاء X.. إنه تطبيق كل شيء".

ومن خلال التطبيق المرتقب X يطمح ماسك إلى أن يجمع كل الخدمات التي يحتاج إليها أي فرد تحت سقف X، دون الحاجة إلى تنزيل عشرات التطبيقات على الهاتف النقال.