سياسة
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الكبرى في فلسطين.. اكتشاف جبّانة تضمّ 125 قبراً أثرياً بقطاع غزة
أعلنت وزارة الآثار الفلسطينية اكتشاف 125 قبرا أثرياً في غزة، يحتوي معظمها على هياكل عظمية لا تزال سليمة إلى حد كبير، والعثور على توابيت من الرصاص مزخرفة بالعنب والدرافيل.
الكبرى في فلسطين.. اكتشاف جبّانة تضمّ 125 قبراً أثرياً بقطاع غزة
اكتشاف 125 قبراً في جبانة من العصر الروماني بغزة / Others
24 يوليو 2023

قالت وزارة الآثار الفلسطينية إن علماء ومتخصصين عثروا بغزة على 125 قبراً على الأقلّ يحتوي معظمها على هياكل عظمية لا تزال سليمة إلى حد كبير، وتابوتين نادرين مصنوعين من الرصاص.

وكان العلماء والمتخصصون يعملون في مقبرة من العصر الروماني يعود تاريخها إلى ألفَي عام، كانت اكتُشفت العام الماضي.

ويُعتبر قطاع غزة موقعاً تجارياً مهما لحضارة المصريين القدماء والفلسطينيين المذكورين في الكتاب المقدس مروراً بالإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

وكان علماء الآثار المحليون في الماضي يدفنون القطع التي يعثرون عليها، بسبب نقص التمويل، لكن منظمات فرنسية ساعدت على التنقيب في هذا الموقع، الذي اكتشفه طاقم بناء يعمل في مشروع إسكان بتمويل مصري في فبراير/شباط من العام الماضي.

وكشف فضل العطل، وهو خبير في المدرسة التوراتية والأثرية الفرنسية، أن هذه المقبرة هي الكبرى تُكتشف في فلسطين، مبيناً أنها تضمّ 125 قبراً.

وأضاف العطل أنها المرة الأولى التي يُعثَر فيها في فلسطين، على توابيت من الرصاص مزخرفة بالعنب والدرافيل، موضحاً: "نحن بحاجة إلى التمويل حتى لا يندثر هذا التاريخ".

ودعا إلى ضرورة تمويل مثل تلك المشاريع حتى لا يندثر التاريخ على حد قوله، وأضاف أنه يأمل أن يصبح الموقع وجهة سياحية، مع متحف لعرض القطع.

وكان ما لا يقلّ عن 25 من المهندسين والفنيين شاركوا في أعمال الحفر والتنظيف في طقس شديد الحرارة للحفاظ على الهياكل العظمية، كما جمّعوا جِراراً من الفخار عُثر عليها داخل بعض القبور.

من جانبه قال جمال أبو ريدة مدير عام وزارة الآثار في غزة: ‭‭"‬‬هذا كشف غير مسبوق، أهمية هذه المقبرة أنها تجذّر الوجود الفلسطيني على هذه الارض وأنه يمتدّ إلى آلاف السنين".

وأكّد أن هذا الكشف "يعمّق الجذور الفلسطينية على هذه الأرض ويُظهِر أنها تعود إلى آلاف السنين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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