نظّم عشرات الفلسطينيين الاثنين، وقفة قبالة مقر القنصلية السويدية العامة بالقدس الشرقية احتجاجاً على حوادث إحراق المصحف بالسويد.

وحمل الفلسطينيون، في الوقفة التي دعت إليها الهيئة الإسلامية العليا (أهلية)، نسخاً من المصحف مردّدين آيات من القرآن الكريم بصوت مرتفع.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في المكان، ولكن بلا تدخُّل.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن "هذه الوقفة الإيمانية نصرة لكتاب الله، هي وقفة تؤكّد تمسُّكنا بالقرآن الكريم الذي تَولَّى الله سبحانه وتعالى حفظه".

وأضاف أن "الحكومة السويدية لم تعاقب الذي أحرق المصحف، إذ اعتبرت تصرفه قانونياً ويعبّر عن رأيه، وهذه تبريرات مرفوضة لا يمكن أن نقبل بها".

صبري الذي يرأس أيضاً الهيئة الإسلامية العليا، أوضح أن "الوقفة لإدانة الحكومة السويدية، لا لإدانة من ارتكب الجريمة فقط".

وتابع: "ما حصل من إحراق المصحف جريمة نكراء واستفزاز لمشاعر المسلمين، ونعتبره حرباً دينية ضد المسلمين".

ولفت الشيخ صبري إلى أن "هذه الجرائم تكررت، وهذا يعني أن الدول العربية والإسلامية لم تقف موقفاً جدياً ضد هؤلاء المعتدين".

ووجهت الهيئة الإسلامية العليا رسالة إلى القنصل السويدي العامّ في القدس يوليوس ليليستروم، كتبت فيها: "يجب أن لا تعني حرية التعبير مطلقاً الحرية في تدنيس الكتب المقدسة".

وتابعت الرسالة: "ندعو جميع فروع الحكومة السويدية إلى اتخاذ المسار القانوني اللازم لمنع جرائم الكراهية المعادية للإسلام في المستقبل".

والخميس أقدم المدعو سلوان موميكا، وهو عراقي مقيم في السويد، على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى السويد، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو/حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.​​​​​​​