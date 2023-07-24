سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | وقفة أمام  قنصلية السويد في القدس احتجاجاً على إحراق المصحف
أعرب عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام قنصلية السويد بالقدس، عن إدانتهم الشديدة لإحراق المصحف وعدم اتخاذ استوكهولم أي إجراءات قانونية لمعاقبة المعتدين.
صور | وقفة أمام  قنصلية السويد في القدس احتجاجاً على إحراق المصحف
وقفة أمام قنصلية السويد بالقدس احتجاجاً على إحراق المصحف / صورة: TRT Arabi
24 يوليو 2023

نظّم عشرات الفلسطينيين الاثنين، وقفة قبالة مقر القنصلية السويدية العامة بالقدس الشرقية احتجاجاً على حوادث إحراق المصحف بالسويد.

وحمل الفلسطينيون، في الوقفة التي دعت إليها الهيئة الإسلامية العليا (أهلية)، نسخاً من المصحف مردّدين آيات من القرآن الكريم بصوت مرتفع.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في المكان، ولكن بلا تدخُّل.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن "هذه الوقفة الإيمانية نصرة لكتاب الله، هي وقفة تؤكّد تمسُّكنا بالقرآن الكريم الذي تَولَّى الله سبحانه وتعالى حفظه".

وأضاف أن "الحكومة السويدية لم تعاقب الذي أحرق المصحف، إذ اعتبرت تصرفه قانونياً ويعبّر عن رأيه، وهذه تبريرات مرفوضة لا يمكن أن نقبل بها".

صبري الذي يرأس أيضاً الهيئة الإسلامية العليا، أوضح أن "الوقفة لإدانة الحكومة السويدية، لا لإدانة من ارتكب الجريمة فقط".

وتابع: "ما حصل من إحراق المصحف جريمة نكراء واستفزاز لمشاعر المسلمين، ونعتبره حرباً دينية ضد المسلمين".

ولفت الشيخ صبري إلى أن "هذه الجرائم تكررت، وهذا يعني أن الدول العربية والإسلامية لم تقف موقفاً جدياً ضد هؤلاء المعتدين".

ووجهت الهيئة الإسلامية العليا رسالة إلى القنصل السويدي العامّ في القدس يوليوس ليليستروم، كتبت فيها: "يجب أن لا تعني حرية التعبير مطلقاً الحرية في تدنيس الكتب المقدسة".

وتابعت الرسالة: "ندعو جميع فروع الحكومة السويدية إلى اتخاذ المسار القانوني اللازم لمنع جرائم الكراهية المعادية للإسلام في المستقبل".

والخميس أقدم المدعو سلوان موميكا، وهو عراقي مقيم في السويد، على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى السويد، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو/حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us