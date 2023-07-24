صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائياً، الاثنين، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة بالبلاد.

وفي ختام مداولات ساخنة، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانوناً نافذاً.

وصوّت لمصلحة القانون 64 عضواً (يتكون الكنيست من 120 عضواً) من دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت.

وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.

وجرى التصويت على وقع احتجاجات داخل وخارج قاعة الكنيست من المعارضين الذين يعتبرون أن من شأن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، التي تدفع بها الحكومة "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

في السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 19 متظاهراً في القدس الغربية خلال احتجاجات ضد المشروع المثير للجدل.

وتركزت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية، وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "تعمل الشرطة مع القوات الكبيرة للحفاظ على النظام العام في الاحتجاجات في عدة مواقع في منطقة الكنيست، وفي مواجهة مثيري الشغب، الذين يقوم بعضهم بأعمال شغب وعصيان أوامر الشرطة".

وأضافت: "منذ ساعات الصباح، أُوقف 15 من المشاغبين في منطقة الكنيست، معظمهم لخرق النظام وإغلاق الطرق ومحاولة اختراق حواجز الشرطة وعصيان أوامر رجال الشرطة، بينما عضّ أحد المعتقلين شرطياً".

وتابعت: "ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في الاعتداء على الوزيرة مي غولان في فندق بالقدس، وفي الصباح أُوقف ثلاثة مشتبه بهم أغلقوا باب الخروج من منزل وزير الاقتصاد نير بركات".

وأعلنت أنه "أُجلي ثلاثة من ضباط الشرطة من الصباح لتلقي العلاج في مستشفى "شعاري تصيدق" إثر إصابات أصيبوا بها".

وقالت: "أي محاولة لاختراق حواجز الشرطة والضباط والدخول إلى أراضي الكنيست سيُتعامل معها بحزم وعدم التسامح مع كل الوسائل والقوات اللازمة".

ويرفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ويرددون الشعارات ضد الحكومة.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعدّها المعارضة "انقلاباً على الديمقراطية" لكونها تحدّ من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.​​​​​​​​​​​​​​