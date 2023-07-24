سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق يندّد من جديد بحرق المصحف الشريف أمام سفارته بالدنمارك
أعربت الخارجية العراقية، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارتها في الدنمارك، وذلك بعدما أقدم شخصان على حرق نسخة من القرآن الكريم ما يزيد من احتمال تدهور العلاقات بين البلدين.
العراق يندّد من جديد بحرق المصحف الشريف أمام سفارته بالدنمارك
العراق يندّد بحرق القرآن من جديد في الدنمارك / صورة: AA
24 يوليو 2023

أعربت الخارجية العراقية، الاثنين، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارتها في الدنمارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، بعد ساعات من نشر وسائل إعلام دولية بينها "ذي بيزنس ستاندرد"، تقارير عن حرق عدة أشخاص نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

والجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيين الدنماركيين)، على حرق نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن أيضاً.

وقالت الخارجية العراقية، في بيانها، إنها "تُدينُ وبعبارات مكرَّرة ومشدَّدة تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة العراق في الدنمارك".

وأضافت أن "هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ".

وطالبت، سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي بـ"إعادة النظر سريعاً بما يسمى حرية التعبير وحق التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعي واضح لمنع هذه الإساءات أمام مباني سفارات العراق على أراضيها".

ولفتت إلى أن "السكوتَ وعدم الارتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرّضهم للمساءلة القانونية، مهّد للتغوّل في هذا السلوك الخطر".

وفي بيان آخر، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد كان قد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين"، من دون مزيد من التفاصيل.

واليوم الاثنين، أحرقت مجموعة صغيرة من الأشخاص في الدنمارك، نسخة من المصحف أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

وقامت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنماركيون"، وهي مجموعة يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي، بثتها مباشرة على "فيسبوك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us