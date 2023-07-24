قالت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين إن 15 شخصاً قتلوا بسبب حرائق غابات في ولايتي بجاية والبويرة.

وأضافت أن العمليات جارية لإخماد الحرائق.

ووضعت السلطات في حال تأهب، فقد تصل الحرارة إلى 48 درجة محلياً في 5 ولايات شرقية: جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي.

وفي ظل "الموجة الحرارية غير المسبوقة"، قالت مجموعة الطاقة العامة الجزائرية سونلغاز في بيان إنها سجلت الأحد ذروة جديدة للطلب على الطاقة بلغت 18.697 ميغاوات.

في الأثناء، ارتفعت أثمان مكيفات الهواء متجاوزة 500 يورو في مقابل 300 سابقاً، كما صارت سلعة شحيحة في السوق.

درجات حرارة قياسية في تونس

وتقترب الحرارة في تونس، الاثنين، من 50 درجة حتى في شمال البلاد، بزيادة تراوحت بين 6 و10 درجات عن المعدل الموسمي، ما يتسبب في انقطاع الكهرباء ويدفع عائلات للنوم على الشواطئ.

وفي تونس العاصمة، وصلت الحرارة صباح الاثنين إلى 40 درجة مئوية وسترتفع حتى 49 درجة في منتصف فترة ما بعد الظهر.

وتسببت درجات الحرارة غير المعتادة في شهر يوليو/تموز في قطع الشركة التونسية للكهرباء والغاز التيار في مناطق معينة في الأيام الأخيرة.

وأثّر القيظ المستمر منذ بداية يوليو على أداء شبكة الكهرباء، ما أجبر الشركة الوطنية على طرح أحمال في أوقات ذروة الاستهلاك.

وفي 10 يوليو، سُجّل مستوى قياسي في استهلاك الكهرباء بلغ 4692 ميغاواطاً، نتيجة الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.

ودفع ذلك تونسيين من أحياء شعبية، كثيراً ما تفتقر منازلهم للمكيفات، للنوم مساء في خيام على شواطئ قرطاج أو المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة.

كذلك، تجددت المخاوف في تونس والجزائر من اندلاع حرائق غابات واسعة على غرار الصيفين الماضيين.

وقد اندلع الأسبوع الماضي حريق استمر أياماً في منطقة ملولة بشمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر، وأتى على مئات الهكتارات من الغطاء الغابي، من دون تسجيل خسائر بشرية وفق السلطات.

في مايو/أيار، أعلنت الجزائر أنها اشترت قاذفة مائية واحدة واستأجرت 6 طائرات أخرى، كما هيّأت مهابط مروحيات في 10 ولايات بالإضافة إلى تخصيص طائرات مسيّرة لرصد الحرائق.

رغم ذلك، قضى 15 شخصاً وأصيب 26 آخرون ليل الأحد الاثنين في حرائق غابات طالت 3 ولايات في شمال الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقاً في 16 ولاية لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل وأسفرت عن 15 قتيلاً.

ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث أُجلي 1500 شخص مهددين بالنيران، حسب الوزارة.

في المقابل، يسجل المغرب وليبيا درجات حرارة أكثر تماشياً مع المستويات الموسمية المعتادة.