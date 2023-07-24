سياسة
3 دقيقة قراءة
مصرع 15 شخصاً بحرائق الغابات في الجزائر.. والحرارة تقترب من 50 في تونس
قالت وزارة الداخلية الجزائرية إن 15 شخصاً قتلوا بسبب حرائق غابات في ولايتي بجاية والبويرة، بينما تقترب الحرارة في تونس من 50 درجة حتى في شمال البلاد، بزيادة تراوحت بين 6 و10 درجات عن المعدل الموسمي.
مصرع 15 شخصاً بحرائق الغابات في الجزائر.. والحرارة تقترب من 50 في تونس
وزارة الداخلية الجزائرية: حرائق الغابات تودي بحياة 15 شخصاً / صورة: AFP
24 يوليو 2023

قالت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين إن 15 شخصاً قتلوا بسبب حرائق غابات في ولايتي بجاية والبويرة.

وأضافت أن العمليات جارية لإخماد الحرائق.

ووضعت السلطات في حال تأهب، فقد تصل الحرارة إلى 48 درجة محلياً في 5 ولايات شرقية: جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي.

وفي ظل "الموجة الحرارية غير المسبوقة"، قالت مجموعة الطاقة العامة الجزائرية سونلغاز في بيان إنها سجلت الأحد ذروة جديدة للطلب على الطاقة بلغت 18.697 ميغاوات.

في الأثناء، ارتفعت أثمان مكيفات الهواء متجاوزة 500 يورو في مقابل 300 سابقاً، كما صارت سلعة شحيحة في السوق.

درجات حرارة قياسية في تونس

وتقترب الحرارة في تونس، الاثنين، من 50 درجة حتى في شمال البلاد، بزيادة تراوحت بين 6 و10 درجات عن المعدل الموسمي، ما يتسبب في انقطاع الكهرباء ويدفع عائلات للنوم على الشواطئ.

وفي تونس العاصمة، وصلت الحرارة صباح الاثنين إلى 40 درجة مئوية وسترتفع حتى 49 درجة في منتصف فترة ما بعد الظهر.

وتسببت درجات الحرارة غير المعتادة في شهر يوليو/تموز في قطع الشركة التونسية للكهرباء والغاز التيار في مناطق معينة في الأيام الأخيرة.

وأثّر القيظ المستمر منذ بداية يوليو على أداء شبكة الكهرباء، ما أجبر الشركة الوطنية على طرح أحمال في أوقات ذروة الاستهلاك.

وفي 10 يوليو، سُجّل مستوى قياسي في استهلاك الكهرباء بلغ 4692 ميغاواطاً، نتيجة الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.

ودفع ذلك تونسيين من أحياء شعبية، كثيراً ما تفتقر منازلهم للمكيفات، للنوم مساء في خيام على شواطئ قرطاج أو المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة.

كذلك، تجددت المخاوف في تونس والجزائر من اندلاع حرائق غابات واسعة على غرار الصيفين الماضيين.

وقد اندلع الأسبوع الماضي حريق استمر أياماً في منطقة ملولة بشمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر، وأتى على مئات الهكتارات من الغطاء الغابي، من دون تسجيل خسائر بشرية وفق السلطات.

في مايو/أيار، أعلنت الجزائر أنها اشترت قاذفة مائية واحدة واستأجرت 6 طائرات أخرى، كما هيّأت مهابط مروحيات في 10 ولايات بالإضافة إلى تخصيص طائرات مسيّرة لرصد الحرائق.

رغم ذلك، قضى 15 شخصاً وأصيب 26 آخرون ليل الأحد الاثنين في حرائق غابات طالت 3 ولايات في شمال الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقاً في 16 ولاية لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل وأسفرت عن 15 قتيلاً.

ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث أُجلي 1500 شخص مهددين بالنيران، حسب الوزارة.

في المقابل، يسجل المغرب وليبيا درجات حرارة أكثر تماشياً مع المستويات الموسمية المعتادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us