سياسة
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من دون خيار الإفراج.. أنباء عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق عمران خان
أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، ولم تتضح بعد التهمة التي أصدرت لجنة الانتخابات بسببها أمر الاعتقال وما إذا كانت الشرطة ستتصرف بناء على تلك المذكرة.
من دون خيار الإفراج.. أنباء عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة بحق عمران خان
ألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو/أيار فيما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد. / صورة: AP
24 يوليو 2023

أفادت قناة جيو نيوز، الاثنين، بأن لجنة الانتخابات الباكستانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقبات قانونية تواجه لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي.

وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو/أيار فيما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.

ولم تتضح بعد التهمة التي أصدرت لجنة الانتخابات بسببها أمر الاعتقال وما إذا كانت الشرطة ستتصرف بناء على تلك المذكرة، ولم تكشف جيو نيوز عن مصدرها.

ووجهت مؤسسات ومحاكم مختلفة تهماً عديدةً لخان منذ الإطاحة به، من بينها الكسب غير المشروع والقتل والتحريض على الفتنة.

وجاءت أحدث قضية في سلسلة القضايا الأسبوع الماضي عندما قال وزير الداخلية إن الحكومة ستتخذ إجراءات جنائية ضد خان بتهمة الكشف عن أسرار رسمية، فيما يتعلق بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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