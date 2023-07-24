سياسة
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غوتيريش يدعو روسيا للعودة إلى اتفاقية الحبوب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش روسيا للعودة إلى اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بعدما انسحبت منه موسكو بزعم عدم تلبية مطالبها.
غوتيريش يدعو روسيا للعودة إلى اتفاقية الحبوب
الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا للعودة إلى اتفاق البحر الأسود.  / صورة: AFP
24 يوليو 2023

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا اليوم الاثنين للعودة إلى اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود تماشياً مع اقتراح قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر.

وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي، قائلة إن مطالبها المتعلقة بإزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلبَّ، وإن أوكرانيا لم ترسل شحنات كافية من الحبوب إلى البلدان الأكثر فقراً بموجب اتفاق البحر الأسود.

وقال غوتيريش في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما اليوم الاثنين "بانتهاء سريان مبادرة البحر الأسود، ستدفع الفئات الأكثر ضعفاً الثمن الأكبر. عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع الثمن".

ومنذ انسحاب روسيا من الاتفاق والبدء في شنّ هجمات على موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية على البحر الأسود ونهر الدانوب، ارتفعت العقود الآجلة للقمح والذرة في الأسواق العالمية بصورة حادة.

وأضاف غوتيريش "هذا أمر مدمّر للبلدان الضعيفة التي تكافح لإطعام شعوبها".

وكان غوتيريش قد بعث برسالة إلى بوتين في 11 يوليو/تموز في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق، واقترح على روسيا تمديد الاتفاق مع السماح لأربع سفن بالإبحار إلى أوكرانيا وأربع سفن بالمغادرة منها يومياً مقابل ربط أحد أفرع البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.

وكان أحد المطالب الرئيسية لموسكو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر فصل البنك عن نظام سويفت في يونيو/حزيران 2022.

وقال غوتيريش "أدعو الاتحاد الروسي إلى العودة لتنفيذ مبادرة البحر الأسود تماشياً مع أحدث مقترح تقدمت به، وأناشد المجتمع الدولي الوقوف صفاً واحداً من أجل التوصل إلى حلول فعالة في هذا الجهد الأساسي".

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق حبوب البحر الأسود العام الماضي في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وارتفعت صادرات الحبوب الروسية منذ بدء الحرب على أوكرانيا، لكن صادراتها من الأسمدة القائمة على الأمونيا والبوتاسيوم شهدت تراجعاً حاداً.

وقال غوتيريش اليوم الاثنين "ما زلت ملتزماً بتسهيل حرية الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على المنتجات الغذائية والأسمدة في كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي، وتوفير الأمن الغذائي الذي يستحقه كل شخص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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