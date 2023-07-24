انطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، في زيارة إلى جزر المحيط الهادئ تمتد على طول خمسة أيام، وقادته في محطتها الأولى إلى كاليدونيا الجديدة، حيث تواجه باريس حركة واسعة تطالب باستقلال البلاد عنها. وبعدها سيحل على كلٍّ من فانواتو في 27 يوليو/تموز، وغينيا الجديدة في 28 من ذات الشهر.

وحسب الإليزيه، فإن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يسافر فيها رئيس فرنسي إلى دول مستقلة في منطقة المحيط الهادئ، وليس فقط إلى أقاليم ما وراء البحار التي يبلغ عددها في المحيط الهادئ خمسة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تعيش فيه فرنسا وضعاً دبلوماسياً متأرجحاً في علاقتها بالمحيط الهادئ، وسط زخم التنافس الكبير الذي تعرفه المنطقة بين الولايات المتحدة والصين. كما استمرار مصالح البلاد في كاليدونيا الجديدة، على الرغم من تاريخها الاستعماري الدامي في تلك الجزر.

بحثاً عن مصالح استعمارية

وفق ما نشرت وسائل إعلام فرنسية، تحمل زيارة ماكرون كاليدونيا الجديدة رغبة في فك الانسداد التي تعرفه الجزيرة، بين الفعاليات المدافعة عن البقاء تحت السلطة الفرنسية وحركة "جبهة تحرير كاناك" التي تطالب منذ مدة باستقلال البلاد.

وقد عرف الأرخبيل 4 استفتاءات للاستقلال، آخرها كان عام 2021، وقاطعته الحركة الانفصالية.

ومنذ عام 1853، تبسط فرنسا نفوذها على أرخبيل كاليدونيا الجديدة. ونجح الانفصاليون في فرض مسار تقرير المصير على الحكومة الفرنسية، وهو ما اتُّفق عليه في معاهدة "نوميا" عام 1998، التي تمنح الجزر فترة انتقالية يجري خلاها بحث مستقبل الحكم فيها. ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2021، تعطلت المباحثات بين الانفصاليين ومناصري البقاء مع فرنسا.

وحسب ناتالي مارجودوفيتش، الأستاذة المحاضرة في جامعة أستون بإنجلترا، فإن حركة تحرير الكاناك تقاطع المحادثات "احتجاجاً عن عدم الاستماع لمطالبها". وتضيف الأستاذة المحاضرة قائلة: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي على الفور رزنامة سياسية جديدة (للمفاوضات)، بعد هذه الفترة الانتقالية المجهضة".

وهذا ما أكده أيضاً أحد مستشاري الرئيس الفرنسي، بالقول: "المهم هو دعوة التمثيل السياسي في كاليدونيا الجديدة بأكمله للتباحث معه حول الوضع المستقبلي والمفاوضات الجارية".

وشهدت كاليدونيا الجديدة تاريخاً دامياً تحت الحكم الفرنسي، لا تزال تبعاته حاضرة إلى اليوم. وعلى رأس ذلك جريمة استخدام أراضي الأرخبيل مسرحاً لـ193 تجربة نووية بين عامَي 1966 و1996، تَعرَّض بفعلها سكان هذه الجزر في المحيط الهادئ لتسمُّم إشعاعي تسبب في انتشار كبير لأمراض السرطان هناك.

وتستمر هذه المصالح الاستعمارية لفرنسا في كاليدونيا الجديدة، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي للأرخبيل الذي يمنحها موطئ قدم في المحيط الهادئ. كما لاحتياطياته الكبيرة من معدن النيكل، الذي يستخدم في أغلب الصناعات عالية الدقة وفي صناعات التحول الطاقي الأخضر.

وتحوي كاليدونيا الجديدة 10% من مجموع النيكل الموجود في العالم، وهو ما يجعلها رابع أكبر احتياطي عالمي من هذا المعدن. وتعد الصين أكبر مستورد لنيكل الأرخبيل، وهي المعادلة الاقتصادية التي يحاول ماكرون تغييرها، في ظل القلق الأوروبي بشأن وارداتها من معادن المستقبل.

الفيل الثالث في الغابة؟

في بيانه عن زيارة ماكرون إلى كل من فانواتو وغينيا الجديدة، قال الإليزيه إنها تهدف إلى "إعادة إشراك" فرنسا في المحيط الهادئ، بقدر ما هو "تقديم بديل" للتأثير المتزايد للصين في المنطقة.

وتعزز الصين نفوذها بشكل متسارع في منطقة المحيط الهادئ، عبر توقيع شراكات اقتصادية وأمنية مع تلك الدول، وكذا بتقديم منح وقروض كثيرة لحكومتها.

ووفق أرقام الحكومة الصينية، موّلت بكين أكثر من 100 مشروع مساعدات في منطقة المحيط الهادئ، وتبرعت بأكثر من 200 دفعة من الدعم العيني، ودرّبت نحو 10 آلاف متخصص محلي منذ السبعينيات.

وفي ذات السياق، تكشف خريطة للإعانات بمنطقة المحيط الهادئ أصدرها معهد "لوي" عام 2022، عن أن الصين قد قدّمت بين عامَي 2008 و2020 ما يقرب من 3.148 مليار دولار إلى جزر المحيط الهادئ، منها 3.145 مليار دولار باتفاقيات ثنائية.

لكن ليست الصين وحدها مَن استبعدت فرنسا من تلك المنطقة، بل الولايات المتحدة أيضاً، وهو ما يبرز عبر الصفعة التي تلقتها باريس خريف 2021، حينما جرى استثناؤها من التحالف الثلاثي "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وإقناع واشنطن كانبيرا بفسخ عقد استيراد غواصات فرنسية، ما عُدَّ فشلاً استراتيجياً لفرنسا.

وفي مايو/أيار المنصرم، أثمرت زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بابوا غينيا الجديدة، عن توقيع اتفاقية أمنية ودفاعية جديدة بين واشنطن وحكومة بورت مورسبي، تسمح بموجبها للقوات الأمريكية باستخدام البنى التحتية البحرية والجوية للبلاد.

وفي ظل هذا الواقع تسعى فرنسا لرأب التقهقر الاستراتيجي الذي تعرفه في المحيط الهادئ، على الرغم من أن لها 5 مناطق جمركية فيه، وذلك بانتقاد التنافس الأمريكي-الصيني، وتقديم نفسها على أنها البديل المحايد والمنفتح على الحوار.

وهو ما كان ماكرون قد عبَّر عنه سابقاً، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال خطاب في قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، قائلاً: "نحن في غابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد، وإذا زادت حدة توترهما، فسيبدآن محاربة بعضهما بعضاً، ما سيكون مشكلة كبيرة لبقية الغابة". مضيفاً دفاعاً عن موقف بلاده: "نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة. نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار".

ما أهمية المحيط الهادئ لباريس؟

وفق الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية فإن منطقة المحيط الهادئ "ذات أهمية كبيرة للبلاد"، إذ تحظى فرنسا هناك بموطئ قدم عبر أراضيها الخارجية، حيث يقطن نحو 1.65 مليون من مواطنيها. كما تقع 93% من المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة في المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن 8 آلاف جندي من قواتها مرابطة هناك.

ومنذ سنة 2018 تسعى فرنسا لتقديم نفسها في المنطقة كـ"قوة وسيطة" بين التجاذبات والاستقطاب الحاد الذي تعرفه، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية بتعزيز شراكاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة هناك، وهو ما كشفت عنه وثيقتها الاستراتيجية في هذا الصدد.

وترسم الخريطة الاستراتيجية لمنطقة المحيط الهادئ 5 ملفات جيوسياسية ساخنة: التنافس الأمريكي-الصيني، وملف تايوان، والمنافسة الصينية-الهندية، والتوترات في شبه الجزيرة الكورية، وترسيم الحدود البحرية في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

ومن ضمن المصالح الاقتصادية لفرنسا في المنطقة، صادرات صناعاتها الدفاعية، حيث تعد آسيا وأوقيانوسيا مجتمعتين أحد أكبر مستوردي السلاح في العالم. وحسب منظمة "سيبري"، استحوذت هاتان القارتان مجتمعتين على 43% من واردات السلاح العالمية للفترة ما بين 2017 و2021. وزادت صادرات فرنسا من السلاح لتلك المنطقة بنسبة 59% خلال نفس الفترة، وبالتالي أصبحت تستحوذ على 11% من صادرات السلاح العالمية إلى هناك.