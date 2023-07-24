أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجولة الخليجية التي قاموا بها مع وفد كبير من عالم الأعمال كانت خطوة مهمة للغاية في مسار السياسة الخارجية.

جاء ذلك في إيجاز صحفي بعد اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين.

وقال أردوغان إن زياراته إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة كانت ناجحة ومثمرة للغاية.

وأضاف: "لقد طورنا تعاوننا أكثر من خلال الاتفاقيات الخمس التي وقعناها مع المملكة العربية السعودية، فقد وقعنا أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي في تاريخنا في مجال الصناعة الدفاعية".

وواصل: "قررنا تتويج علاقاتنا الممتازة مع قطر بشراكات جديدة، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لبلادنا في المنطقة، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية 10 مليارات دولار، واحتفلنا بالذكرى السنوية الخمسين لعلاقات مجلسنا الدبلوماسي مع المستوى الرفيع".

ولفت أردوغان إلى أنه وُقّع خلال الزيارة على 13 اتفاقية بقيمة إجمالية 50.7 مليار دولار في مجالات مختلفة.

وعن زيارته لشمال قبرص التركية، أوضح أردوغان أنهم احتفلوا بالذكرى التاسعة والأربعين لعملية السلام بافتتاح مبنى الركاب الجديد ومدرج مطار أرجان.

وتمنى أردوغان أن يعود مطار أرجان الذي وصل إلى طاقته الاستيعابية لخدمة 10 ملايين مسافر بالفائدة مرة أخرى على الشعب القبرصي التركي.

وشدد أردوغان على أنهم لم يتهربوا أبداً من أي حل لقضية قبرص، وتابع قائلاً: "إننا لا نتردّد في تحمّل المسؤولية عن جزيرة قبرص لتحقيق سلام دائم وعادل، لقد أظهرنا إخلاصنا بشأن هذه المسألة في جميع العمليات حتى الآن، بما في ذلك خطة عنان.. من الواضح أن خصومنا يجب أن يقبلوا الوضع على الأرض بدلاً من التعنّت".

داخلياً، لفت أردوغان إلى أن الخروج من وطأة كارثة الزلزال لم يكن سهلاً مع تعرّض تركيا إلى حملات سوداء.

وبيّن أنه تأجّلت الديون المستحقة على متضرري زلزال جنوب تركيا وقُدّم دعمٌ ماديٌّ لهم.

وذكر أيضاً أن هناك دولاً قدمت الدعم لتنظيم غولن الإرهابي، ولا يمكن غضُّ الطرف عن ذلك، مؤكداً أنه لا يمكن لأي قوى أن تنجح في التآمر على الشعب التركي ما دام متمسكاً بوحدته.