سياسة
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صور |  فيضانات مدمّرة في كندا تؤدي إلى فقدان 4 أشخاص بمقاطعة نوفا سكوشا
أعلنت وسائل إعلام محلية كندية فقدان 4 أشخاص إثر فيضانات مدمّرة في مقاطعة نوفا سكوشا شرقي البلاد. واستجابة للتأثير المدمّر للفيضانات أُعلنت حالة الطوارئ في أنحاء المقاطعة السبت.
صور |  فيضانات مدمّرة في كندا تؤدي إلى فقدان 4 أشخاص بمقاطعة نوفا سكوشا
أدّت الفيضانات إلى فقدان طفلين بالقرب من مدينة هاليفاكس بعد غرق السيارة التي كانا بداخلها. / صورة: AP
24 يوليو 2023

أعلنت وسائل إعلام محلية كندية، الاثنين فقدان 4 أشخاص إثر فيضانات مدمّرة في مقاطعة نوفا سكوشا شرقي البلاد.

وذكرت شبكة "CBC" الكندية أن طفلين فقدا بالقرب من مدينة هاليفاكس بعد غرق السيارة التي كانا بداخلها. وفي حادثة أخرى فُقد رجل وشاب بعد أن غرقت سيارتهما أيضاً في الفيضانات بالمنطقة نفسها.

وعثرت شرطة الخيالة الكندية الملكية على شاحنة صغيرة يعتقد أنها كانت تقل الطفلين في حقل غمرته المياه في منطقة ويست هانتس بالقرب من هاليفاكس، لكن الطفلين لم يكونا داخل السيارة، ما أثار مخاوف بشأن سلامتهما.

في الوقت نفسه، يجري بحث منفصل عن الرجل والشاب.

وأصبح الوضع في نوفا سكوشا صعباً، مع انتشار الفيضانات المدمّرة وإغلاق الطرق بسبب هطل الأمطار الغزيرة الذي بدأ ليل الجمعة واستمر حتى السبت.

واستجابة للتأثير المدمر للفيضانات، أُعلنت حالة الطوارئ في أنحاء المقاطعة، السبت.

وتشمل المناطق الأكثر تضرراً وست هانتس وإيست هانتس وبلدية هاليفاكس الإقليمية ومقاطعة ونينبورج ومقاطعة كوينز.

وأكّدت الحكومة الكندية التزامها بتقديم مساعدة مالية لمقاطعة نوفا سكوشا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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