أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الاعتداءات التي تكررت على المصحف الشريف، الاثنين، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقالت "الخارجية" في بيان: "نُدين بأشدّ العبارات الاعتداءات الدنيئة التي تكررت اليوم في كوبنهاغن على كتابنا المقدس، المصحف الشريف".

وتابعت: "على السلطات الدنماركية التحرك في إطار مسؤولياتها الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الأعمال القبيحة التي تغذّي الكراهية للدين الإسلامي والمليارات من معتنقيه".

ويأتي بيان "الخارجية التركية" بعد ساعات من نشر وسائل إعلام دولية بينها "ذي بيزنس ستاندرد"، تقارير عن حرق عدة أشخاص نسخاً من المصحف أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.​​​​​​​