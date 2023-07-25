أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها للصومال في ضحايا تفجير استهدف مركز تدريب عسكري وسط العاصمة مقديشو.

وقالت في بيان لها الاثنين، إنها علمت ببالغ الحزن والأسف بسقوط ضحايا وإصابات جرَّاء التفجير الإرهابي الذي استهدف الاثنين مركز تدريب عسكري تابعاً للجيش الوطني.

وندّدَت بالتفجير الإرهابي، سائلةً الله الرحمة للضحايا والعزاء والسلوان لذويهم وأقربائهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها للصومال حكومةً وشعباً في سقوط ضحايا جراء التفجير الإرهابي.

وأكّدَت وقوف تركيا دوماً بجانب "الصومال الشقيق والصديق".

وفي وقت سابق من الاثنين قُتل 10 جنود على الأقلّ وأصيب 20 آخرون، في تفجير استهدف مركز تدريب عسكري وسط العاصمة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، حسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد "الشباب" التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.