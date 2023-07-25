سياسة
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"عمل استفزازي ومُخزٍ".. الدنمارك تُدين الاعتداء على القرآن الكريم
أدانت الخارجية الدنماركية الاعتداء المتكرر على القرآن الكريم في كوبنهاغن، واعتبرت أنه عمل استفزازي لا يعكس وجهة نظر الحكومة.
"عمل استفزازي ومُخزٍ".. الدنمارك تُدين الاعتداء على القرآن الكريم
 الدنمارك تُدين الاعتداء على القرآن الكريم / صورة: AA
25 يوليو 2023

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية إدانتها إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام مقرّ السفارتين العراقية والإيرانية في كوبنهاغن.

وحسب تغريدة نشرتها الوزارة الاثنين، قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الدنمارك تُدين إحراق المصاحف الشريفة.

وأضاف الوزير: "هذه التصرفات الاستفزازية والمخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية".

ودعا الجميع لتخفيف التوتر، مردفاً: "لا ينبغي أبداً أن يكون العنف هو الحل".

وفي قت سابق الاثنين، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمّي نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيين الدنماركيين)، على إحراق نسخ من القرآن أمام السفارتين الإيرانية ثم العراقية في كوبنهاغن.

وكانت المجموعة أحرقت نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن يوم 22 يوليو/تموز الجاري، وقبلها بمدة أساءت للإسلام باعتدائها على نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في العاصمة الدنماركية.

يُذكر أن الدنمارك أعلنت إدانتها أيضاً حادثة إحراق المصحف التي وقعت في 22 يوليو/تموز.

وندّدَت دول عربية وإسلامية بالاعتداء على القرآن الكريم المتكرر في العواصم الأوروبية، فيما دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمم المتحدة للتعاون البنّاء للوصول إلى "ميثاق دولي لمنع ازدراء الأديان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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