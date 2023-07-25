أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية إدانتها إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام مقرّ السفارتين العراقية والإيرانية في كوبنهاغن.

وحسب تغريدة نشرتها الوزارة الاثنين، قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الدنمارك تُدين إحراق المصاحف الشريفة.

وأضاف الوزير: "هذه التصرفات الاستفزازية والمخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية".

ودعا الجميع لتخفيف التوتر، مردفاً: "لا ينبغي أبداً أن يكون العنف هو الحل".

وفي قت سابق الاثنين، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمّي نفسها "Danske Patrioter" (الوطنيين الدنماركيين)، على إحراق نسخ من القرآن أمام السفارتين الإيرانية ثم العراقية في كوبنهاغن.

وكانت المجموعة أحرقت نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن يوم 22 يوليو/تموز الجاري، وقبلها بمدة أساءت للإسلام باعتدائها على نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في العاصمة الدنماركية.

يُذكر أن الدنمارك أعلنت إدانتها أيضاً حادثة إحراق المصحف التي وقعت في 22 يوليو/تموز.

وندّدَت دول عربية وإسلامية بالاعتداء على القرآن الكريم المتكرر في العواصم الأوروبية، فيما دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمم المتحدة للتعاون البنّاء للوصول إلى "ميثاق دولي لمنع ازدراء الأديان".