طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارضة بالإبقاء على الخلاف السياسي خارج الجيش، معتبراً أنه لا يزال يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حول جميع التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء".

قال نتنياهو ذلك في كلمة متلفزة نقلتها هيئة البث الرسمية مساء الاثنين، بعد ساعات من إقرار الائتلاف الحكومي قانون "الحد من المعقولية" الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة قرارات الحكومة.

وأضاف نتنياهو: "لقد مرّرنا قانون الحد من المعقولية بحيث يمكن للحكومة المنتخبة أن تقود السياسة وفقاً لقرار غالبية مواطني الدولة".

وهاجم المعارضة بقوله: "اتفقنا على وقف التشريع ووقفناه ثلاثة أشهُر متتالية. اتفقنا على تغييرات كبيرة في السياسة الأصلية. لم يُقبَل أي عرض حل وسط طرحناه، ولا حتى مرة".

وأردف: "اليوم في الجلسة العامة للكنيست، في منتصف التصويت، حتى اللحظة الأخيرة حاولنا التوصل إلى تفاهمات، لكن الطرف الآخر أصرَّ على رفضها".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفه قائلاً: "رغم كل شيء، سنواصل السعي للمفاوضات والتوصل إلى تفاهمات، ولن نتنازل عن فرصة التوصل إلى تفاهمات واسعة، وأقول لكم إنّ ذلك ممكن".

وكشف أن الائتلاف الحكومي سيتواصل مع المعارضة في القريب لإجراء حوار، مضيفاً: "مستعدّون لبحث كل شيء على الفور، وفعل ذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء، وإذا لزم الأمر فسنضيف مزيداً من الوقت حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني".

وطالب نتنياهو قادة المعارضة بالإبقاء على الجيش خارج أي جدل سياسي، قائلاً: "نعلم جميعاً أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على جنود احتياط متفانين يحبون البلد، والدعوة لرفض الخدمة تضر بأمن جميع مواطني الدولة".

كان مئات من ضباط وجنود الاحتياط، بمن فيهم طيارون وقادة في سلاح الجو، أعلنوا مؤخراً وقف خدمة الاحتياط، احتجاجاً على مضيّ الحكومة قدماً في خطة "إصلاح القضاء".

من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد، في تغريدات على حسابه بتويتر، أن اقتراح نتنياهو بالعودة إلى الحوار "فارغ من المضمون".

وأضاف: "كما تبيَّن لكل من شارك في محاولات التوصل إلى اتفاقيات واسعة، نتنياهو ليس رئيس وزراء إسرائيل في الحقيقة، إنه أسير ليفين وبن غفير، إنهم يقررون وهو يفعل ما يقولون".

واعتبر لابيد أن دعوة نتنياهو للحوار "كذبة أخرى، الهدف الوحيد منها هو رفع الضغط الأمريكي وإسكات الاحتجاجات".

وأوضح لابيد: "لا يمكن لحكومة المتطرفين تمزيق ديمقراطيتنا ظُهراً وإرسال نتنياهو في المساء ليقول إنه يعرض المفاوضات".

وفي وقت سابق الاثنين، صوَّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.