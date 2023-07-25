تعمل طائرات تركية على إخماد حرائق الغابات الواسعة المستمرة منذ أيام على جزيرة رودس اليونانية.

وكشفت وزارة الزراعة والغابات التركية الاثنين، أن الطائرات التي أُرسلَت إلى رودس نفَّذَت 138 طلعة جوية في يومين.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر تويتر إن الطائرات التركية ألقت 414 طنّاً من المياه على مناطق الحرائق.

وأشارت إلى استمرار جهود الفريق التركي في مكافحة الحرائق بالمنطقة بلا انقطاع.

وتشهد اليونان منذ أسبوع اندلاع حرائق غابات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد، ويكافح أكثر من 200 إطفائي وطائرة إطفاء لإخمادها وسط طقس حارّ وجافّ.

وتحاول اليونان إخماد حرائق الغابات المستعرة، ووصلت طائرات مكافحة الحرائق من عديد من البلدان للمساعدة، بما في ذلك تركيا.