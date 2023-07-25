سياسة
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بعد الحد من صلاحيات المحكمة العليا.. أولمرت: إسرائيل بطريقها إلى حرب أهلية
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأن إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية، إثر تصديق الكنيست على قانون الحد من المعقولية، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا.
بعد الحد من صلاحيات المحكمة العليا.. أولمرت: إسرائيل بطريقها إلى حرب أهلية
إيهود أولمرت: إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية / صورة: AA
25 يوليو 2023

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، مساء الاثنين، إنّ إسرائيل في طريقها إلى "حرب أهلية" بعد تصديق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأوضح أولمرت للقناة 4 البريطانية وجود "تهديد جدي للغاية لم يحدث قَط من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية".

وفي نطاق رده على سؤال إن كان يعني كلمة "حرب أهلية"، قال: "نعم، أعني العصيان المدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وطاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "لقد قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس شيئاً يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله".

كان عدد من المسؤولين في المعارضة الإسرائيلية، بينهم وزير الدفاع السابق بيني غانتس، حذروا من أن دفع الحكومة بقوانين "الإصلاح القضائي" يدفع بالأمور نحو "حرب أهلية".

وصوّت الكنيست، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ويمنع القانون المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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