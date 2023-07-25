سياسة
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سيول تتهم بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي
أكدت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي، وأعرب خفر السواحل الياباني عن اعتقاده بأن الصاروخين سقطا بالفعل، لكنه حث السفن بالمناطق المتضررة على توخي الحذر من الحطام المتساقط.
سيول تتهم بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي
سيول: بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي / صورة: AFP
25 يوليو 2023

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيرَي المدى باتجاه البحر الشرقي.

وأشارت هيئة الأركان، في بيان الاثنين، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يُجري تقييماً شاملاً بشأن مواصفات الصاروخين، حسب وكالة يونهاب المحلية.

وسقط الصاروخان في المياه التي تسميها كوريا الجنوبية "البحر الشرقي"، وتطلق عليها طوكيو "بحر اليابان"، حسب المصدر نفسه.

وأعرب خفر السواحل الياباني، في بيان، عن اعتقاده بأن "الصاروخين سقطا بالفعل"، لكنه حث السفن في المناطق المتضررة "على توخي الحذر من الحطام المتساقط"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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