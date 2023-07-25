قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيرَي المدى باتجاه البحر الشرقي.

وأشارت هيئة الأركان، في بيان الاثنين، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يُجري تقييماً شاملاً بشأن مواصفات الصاروخين، حسب وكالة يونهاب المحلية.

وسقط الصاروخان في المياه التي تسميها كوريا الجنوبية "البحر الشرقي"، وتطلق عليها طوكيو "بحر اليابان"، حسب المصدر نفسه.

وأعرب خفر السواحل الياباني، في بيان، عن اعتقاده بأن "الصاروخين سقطا بالفعل"، لكنه حث السفن في المناطق المتضررة "على توخي الحذر من الحطام المتساقط"، حسب وكالة أسوشيتد برس.